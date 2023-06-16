Стадион «Петровский» после реконструкции свяжут с «Юбилейным»

После реконструкции стадиона «Петровский» спортивный кластер, который образуется в этом месте, планируется связать переходом с соседним спорткомплексом «Юбилейный». Об этом 16 июня рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе Международного экономического форума, который проходит в «Экспофоруме».



«Город растет, много туристов приезжает. Хорошая спортивная база, ее нужно расширять. И нужно делать реконструкцию уже существующих объектов. У нас уже нет такого места, чтобы построить новый мощный стадион. У нас есть «Петровский» стадион. Его нужно реконструировать, и мы там делаем целый спортивный кластер. Вот мы подписали соглашение о реконструкции. Он остается таким же историческим, как был. Но мы его модернизируем, расширяем пространство вокруг него. У нас там получается большой спортивный кластер».

