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    ПМЭФ-2023

    Стадион «Петровский» после реконструкции свяжут с «Юбилейным»

    1516
    4 комментария

    После реконструкции стадиона «Петровский» спортивный кластер, который образуется в этом месте, планируется связать переходом с соседним спорткомплексом «Юбилейный». Об этом 16 июня рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе Международного экономического форума, который проходит в «Экспофоруме».

    «Город растет, много туристов приезжает. Хорошая спортивная база, ее нужно расширять. И нужно делать реконструкцию уже существующих объектов. У нас уже нет такого места, чтобы построить новый мощный стадион. У нас есть «Петровский» стадион. Его нужно реконструировать, и мы там делаем целый спортивный кластер. Вот мы подписали соглашение о реконструкции. Он остается таким же историческим, как был. Но мы его модернизируем, расширяем пространство вокруг него. У нас там получается большой спортивный кластер».

    Губернатор добавил, что планируется также сделать переход, чтобы связать «Петровский» с соседним спортивным пространством — СК «Юбилейный».

    Ранее в этот день на ПМЭФ глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Петербурга подписали соглашение о намерении реконструировать «Петровский».

    Спортивный комплекс «Петровский» построен в 1925 году. В 1994–2017 годах был домашним стадионом футбольного клуба «Зенит». В сезоне-2017/18 на «Петровском» проводил домашние матчи футбольный клуб «Тосно». После чемпионата мира 2018 года стадион отдали федерации легкой атлетики. «Фонтанка» рассказывала о жизни стадиона после ухода «Зенита».

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    Комментарии 4

    Хельги16 Июн 2023 в 16:00
    Не так давно очень похожее обещание мы слышали про будущий парк на месте ГИПХа. "Тучков буян", кажется. На месте обещанного парка вовсю растут бетонные коробки. С бывшим стадионом "Петровский", видимо, тоже можно попрощаться.
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 15:50
    Может для начала с метро все вопросы решить?
    За много что берется, но ничего до логического конца не доделывает.
    +0−0
    86734322216 Июн 2023 в 15:34
    вопрос- а зачем?
    +1−0
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