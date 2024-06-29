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    Сбербанк подал к Алексею Блиновскому иск о банкротстве более чем на 7 миллионов

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    3 комментария

    Публичное акционерное общество «Сбербанк России» подало иск о несостоятельности к мужу блогера Елены Блиновской Алексею на сумму свыше 7 миллионов рублей. Иск поступил в Арбитражный суд Ярославской области.

    В иных лицах по иску указаны: филиал ППК «Роскадастр», отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Управление Федеральной налоговой службы и другие инстанции Ярославской области.

    Сбербанк объявил о намерении подать в суд иск о банкротстве Алексея Блиновского в январе текущего года. Сумма исковых требований и основания для иска тогда не указывались.

    13 апреля стало известно, что Алексей Блиновский подписал контракт и отправится в зону СВО. Однако МВД России объявило его в розыск: по предварительным данным, он разыскивается по статье об уклонении от уплаты налогов.

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    Алексей БлиновскийНалогиМВДСбербанкИскБанкротство
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    Комментарии 3

    dmifrontier29 Июн 2024 в 17:16
    Он кто?
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