Сбербанк подал к Алексею Блиновскому иск о банкротстве более чем на 7 миллионов

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» подало иск о несостоятельности к мужу блогера Елены Блиновской Алексею на сумму свыше 7 миллионов рублей. Иск поступил в Арбитражный суд Ярославской области.
В иных лицах по иску указаны: филиал ППК «Роскадастр», отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Управление Федеральной налоговой службы и другие инстанции Ярославской области.
Сбербанк объявил о намерении подать в суд иск о банкротстве Алексея Блиновского в январе текущего года. Сумма исковых требований и основания для иска тогда не указывались.
13 апреля стало известно, что Алексей Блиновский подписал контракт и отправится в зону СВО. Однако МВД России объявило его в розыск: по предварительным данным, он разыскивается по статье об уклонении от уплаты налогов.