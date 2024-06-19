Три разные вещи. Что Путин подарил Ким Чен Ыну

Президент РФ Владимир Путин 19 июня подарил корейскому коллеге Ким Чен Ыну новый Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз. Об этом, как передаёт РИА Новости, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Путин тоже получил подарки. Какие именно, Ушаков не раскрыл, но сообщил, что «они связаны с изображением» российского президента.

«Там несколько вариантов изображений, все при этом достаточно художественные, включая бюсты», — отметил Ушаков.

Владимир Путин приехал в Северную Корею накануне. В аэропорту его лично встретил Ким Чен Ын. Сегодня лидеры заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. После официальной части переговоров запланированы совместная прогулка Путина и Ким Чен Ына по резиденции и чаепитие, ближе к вечеру будет дан торжественный концерт.