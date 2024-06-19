Три разные вещи. Что Путин подарил Ким Чен Ыну

Президент РФ Владимир Путин 19 июня подарил корейскому коллеге Ким Чен Ыну новый Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз. Об этом, как передаёт РИА Новости, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
Путин тоже получил подарки. Какие именно, Ушаков не раскрыл, но сообщил, что «они связаны с изображением» российского президента.
«Там несколько вариантов изображений, все при этом достаточно художественные, включая бюсты», — отметил Ушаков.
Владимир Путин приехал в Северную Корею накануне. В аэропорту его лично встретил Ким Чен Ын. Сегодня лидеры заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. После официальной части переговоров запланированы совместная прогулка Путина и Ким Чен Ына по резиденции и чаепитие, ближе к вечеру будет дан торжественный концерт.
В феврале 2024 года Ким Чен Ын уже получал в подарок от Путина «Аурус», потому что, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «как и многим, ему машина понравилась».