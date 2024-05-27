В Финляндии появилась инструкция по пользованию туалетом. Причина — иммигранты

На стене учебного заведения Omnia города Эспоо в Финляндии появилась инструкция по пользованию туалетом — на картинках доходчиво объясняется методика пользования унитазом. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщило издание Yle.

Проректор образовательного центра Анна-Майя Исканиус рассказала, что такая табличка — пример того, как в школе «стремятся обеспечить для всех комфортные и безопасные условия». «Картинки — хорошее взаимодействие. Часть взрослых, находящихся на базовом обучении, не умеют писать и читать или же умеют только на родном языке, например, арабском», — сказала она.