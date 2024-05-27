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    В Финляндии появилась инструкция по пользованию туалетом. Причина — иммигранты

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    На стене учебного заведения Omnia города Эспоо в Финляндии появилась инструкция по пользованию туалетом — на картинках доходчиво объясняется методика пользования унитазом. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщило издание Yle.

    Проректор образовательного центра Анна-Майя Исканиус рассказала, что такая табличка — пример того, как в школе «стремятся обеспечить для всех комфортные и безопасные условия». «Картинки — хорошее взаимодействие. Часть взрослых, находящихся на базовом обучении, не умеют писать и читать или же умеют только на родном языке, например, арабском», — сказала она.

    Фото: скриншот с сайта yle.fi / Simo Kymäläinen / Yle
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    Издание пишет, что переехавшие в Финляндию за последние годы многие — выходцы из стран Азии. «[Там] зачастую в туалетах вместо унитаза — дырка в полу. Не все знают, как пользоваться европейским санузлом», — говорится в публикации. Образовательные центры Omnia в Эспоо ежегодно обучают различным профессиям около 10 000 студентов. Из них более 40% — иммигранты.

    Для иностранцев, которые обучаются в Omnia, учеба становится первым знакомством с финским обществом. Yle отмечает, что в Эспоо в 2023 году проживало 74 тысячи иноязычных жителей, из них для 4 тысяч родным был китайский язык.

    Руководитель центра образовательных услуг для иммигрантов из Omnia Аннукка Яамистон уточнила, что в учебном заведении хотят сделать процесс обучения максимально ясным при помощи инструкций, чтобы студенту не приходилось постоянно думать, как действовать.

    «Когда инструкции понятны, на учебу остается больше энергии», — пояснила она.

    Фото: скриншот с сайта yle.fi / Simo Kymäläinen / Yle

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