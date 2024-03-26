Весенний призыв-2024 пройдет по новым правилам. Что нужно о них знать

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С 1 апреля в России стартует весенний призыв на срочную службу. О том, как это будет происходить в Петербурге, рассказал военный комиссар Марат Урмансов в ходе заседания городского правительства 26 марта.

Когда пройдет призыв Указ о начале призыва еще должен издать президент. Как правило, это происходит в последние дни марта. Кампания продлится 3,5 месяца, до 15 июля. В Петербурге за этот период планируют призвать 2 500 человек.



Для сравнения: столько же направили в ряды вооруженных сил в осеннюю кампанию 2023 года — это примерно 11% от всех жителей Петербурга призывного возраста.



По словам Урмансова, оповещать петербургских призывников начали уже с 11 марта. Первые отправки в ряды вооруженных сил планируются во второй половине апреля.

Кого призовут В этом году призыв впервые пройдет по новым правилам. Верхняя граница призывного возраста с 1 января 2024 года повышена с 27 лет до 30 лет. «Положение закона обратной силы не имеет: граждане, которым исполнилось 27 лет до 31 декабря 2023 года, не подлежат призыву. Все остальные с 1 января до 30 лет будут призываться», — пояснил Марат Урмансов. Нижняя граница осталась неизменной — повестки получат те, кому исполнилось 18 лет.



Ранее «Фонтанка» подробно разбирала с юристами и законодателями формулировки новой нормы о возрасте призыва.

Отправят ли срочников на СВО Срочники, призванные на службу в 2024 году, не будут отправляться на СВО, заявил Марат Урмансов. «СВО — одно из условий, в которых мы будем осуществлять призыв на военную службу. Это заставляет призывников и родителей переживать, чтобы их сын не попал в зону СВО. Я могу заверить, что военнослужащие по призыву из Петербурга или других регионов не будут привлекаться для выполнения задач в зоне специальной военной операции», — сказал он.



Однако нужно учитывать, что при этом сохраняется вероятность прохождения службы в граничащих с СВО областях России. Но чем раньше призывник попадает к военкому, тем больше шансов самому выбрать регион службы.

Что делать, если повестка не пришла С этого года полноценно начнет работать норма (статья 31, пункт 2.1, ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»), в соответствии с которой граждане, по какой-то причине не получившие повестку в период проведения призыва, обязаны самостоятельно явиться в военкомат во время следующего призыва, напомнил Марат Урмансов.



«Если же он не прибывает, возбуждается административное дело, и гражданин привлекается по статье 21.5 КоАП РФ», — подчеркнул военком. В соответствии с ней неявка в военкомат влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 30 тысяч рублей.

Заработают ли электронные повестки Пока правила вручения и получения повесток остаются прежними. Как и раньше, сотрудник военкомата или органов местного самоуправления должен вручить ее лично под роспись на работе, в учебном заведении или на дому не позднее, чем за три дня до срока, указанного в повестке. Кроме того, военные комиссариаты могут направлять повестки по почте — заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места жительства или места пребывания призывника.



Согласно постановлению правительства РФ «О внесении изменений в Положение о призыве на военную службу граждан Российской Федерации» от 24 июля 2023 года, такой порядок сохранится до тех пор, пока не заработает единый реестр воинского учета.

Когда заработает единый реестр воинского учета 1 октября 2024 года, то есть уже к осеннему призыву, запускается единый реестр воинского учета, напомнил Марат Урмансов. Такое распоряжение дал президент РФ Владимир Путин в конце 2023 года. Электронная система позволит ставить на воинский учет и снимать с него без личной явки в комиссариат, а также рассылать электронные повестки и выдавать отсрочки.



Сейчас проходит опытная эксплуатация системы на базе четырех регионов: Липецкой области, Рязанской области, Сахалинской области и Москвы. «Петербург в пилотный проект не входит», — сказал Урмансов.



При этом городской военкомат, по его словам, вносит сведения в базы данных, которые станут основой для единого реестра. «В нашем военном комиссариате заполнено 97% этих данных. 3% — это граждане, которые в этом году встали на начальный воинский учет».



Работа над единым реестром воинского учета и системой электронных повесток «будет практически завершена» к 2025 году, ранее заявил председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов в интервью «Фонтанке».

Как не стать уклонистом Если повестка пришла, но призывник не может явиться в назначенную дату на заседание военной комиссии, то следует подать заявление с объяснением уважительных причин неявки в письменной форме, приложив к нему подтверждающие документы. Это нужно сделать либо на бумажном носителе, лично явившись в военкомат, либо на сайте «Госуслуг», либо через МФЦ не позднее даты явки, указанной в повестке.



Как получить отсрочку от службы в армии Если у призывника есть право на отсрочку или освобождение от призыва, он должен сообщить в военкомат об обстоятельствах, которые это право дают, и предоставить необходимые подтверждающие документы. Сделать это нужно как минимум за два месяца до начала призывной кампании.

Предполагается, что, когда будет создан единый реестр воинского учета, личная явка с документами будет не нужна, потому что в нем должны содержаться необходимые военкомату данные — например, об очном обучении, получении ученой степени, наличии двух и более детей, избрании депутатами разных уровней, членстве в органах госвласти и других причинах, по которым человек получает освобождение от службы в рядах ВС РФ либо навсегда, либо на определенное время.

По словам Марата Урмансова, в осенний призыв 2023 года отсрочку получили 75% петербургских призывников.



Действует ли отсрочка от военной службы для айтишников

Специалисты, работающих в аккредитованных Минцифры IТ-компаниях, могут получить отсрочку от весеннего призыва 2024 года. Для этого требуется наличие высшего образования по специальностям, которые указаны в постановлении правительства РФ № 490. Кроме того, такой сотрудник должен трудиться в компании более 11 месяцев или трудоустроиться в течение года после окончания института. Работодатель вносит такого сотрудника в список и отправляет его в Минцифры за 50 дней до объявления призыва. Далее Минцифры направляет список в Министерство обороны.

Что с альтернативной службой? Все положения об альтернативной гражданской службе продолжают действовать. В осенний призыв 2023 года на нее направили 0,1% от всех граждан призывного возраста, то есть 24 человека.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

