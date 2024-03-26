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    Военком Петербурга напомнил, что призванных на срочную службу в 2024 году не отправят в зону СВО

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    Срочники, призванные на службу в 2024 году, не будут отправляться на СВО. Об этом заявил во вторник, 26 марта, военный комиссар Петербурга Марат Урмансов.

    «СВО — одно из условий, в которых мы будем осуществлять призыв на военную службу. Это заставляет призывников и родителей за это переживать, чтобы их сын не попал в зону СВО. Я могу заверить, что военнослужащие по призыву из Петербурга или других регионов не будут привлекаться для выполнения задач в зоне специальной военной операции», — сказал он.

    В этом году в рамках весеннего призыва военкоматы Петербурга планируют отправить на военную службу 2,5 тысячи человек. Первые отправки планируются во второй половине апреля.

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