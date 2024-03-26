Военком Петербурга рассказал, как пройдет призыв по новым правилам после повышения призывного возраста

В рамках весеннего призыва 2024 года военкоматы Петербурга планируют отправить на срочную военную службу
В этом году призыв впервые пройдет по новым правилам. Так, верхняя граница призывного возраста с 1 января 2024 года повышена с 27 лет до 30 лет.
«Положение закона обратной силы не имеет: граждане, которым исполнилось 27 лет до 31 декабря 2023 года, не подлежат призыву. Все остальные с 1 января до 30 лет будут призываться», — пояснил Марат Урмансов.
Также с этого призыва полноценно начнет работать норма, в соответствии с которой граждане, по какой-то причине не получившие повестку в период призыва, обязаны самостоятельно явиться на призывные мероприятия во время следующего призыва. «Если же он не прибывает, возбуждается административное дело, и гражданин привлекается по статье 21.5 КоАП РФ», — подчеркнул военком.