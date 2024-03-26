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    Военком Петербурга рассказал, как пройдет призыв по новым правилам после повышения призывного возраста

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    В рамках весеннего призыва 2024 года военкоматы Петербурга планируют отправить на срочную военную службу 2,5 тысячи человек. Об этом рассказал во вторник, 26 марта, военный комиссар Петербурга Марат Урмансов. По его словам, оповещать призывников начали с 11 марта. Первые отправки планируются во второй половине апреля.

    В этом году призыв впервые пройдет по новым правилам. Так, верхняя граница призывного возраста с 1 января 2024 года повышена с 27 лет до 30 лет.

    «Положение закона обратной силы не имеет: граждане, которым исполнилось 27 лет до 31 декабря 2023 года, не подлежат призыву. Все остальные с 1 января до 30 лет будут призываться», — пояснил Марат Урмансов.

    Также с этого призыва полноценно начнет работать норма, в соответствии с которой граждане, по какой-то причине не получившие повестку в период призыва, обязаны самостоятельно явиться на призывные мероприятия во время следующего призыва. «Если же он не прибывает, возбуждается административное дело, и гражданин привлекается по статье 21.5 КоАП РФ», — подчеркнул военком.

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