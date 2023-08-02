В армию в 30 или все же в 29? Объясняем, до какого предела повышен призывной возраст

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Поправки о повышении призывного возраста пока не подписаны президентом, но среди специалистов нет сомнений, что это состоится в ближайшее время. Важный вопрос, который волнует сейчас сотни тысяч молодых мужчин: если исполнилось 30 лет, подлежит человек призыву на военную службу или нет?



Если законопроект будет подписан Владимиром Путиным, верхняя граница призывного возраста начнет действовать с 1 января 2024 года. Как объяснял ранее соавтор законопроекта, глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, если по состоянию на 31 декабря 2023 года призывнику исполнилось 27 лет, то изменения его не коснутся и в армию его не призовут.



Еще один важный момент касается тех, чей возраст в 2024 году достигнет 30 лет. Подлежат ли 30-летние призыву на военную службу или нет? На этот вопрос депутат Картаполов ответил «Фонтанке» так: «В 30 подлежат, в 31 — уже нет». Если исходить из слов законодателя, получается, что призывной возраст увеличили не на три года, а на четыре. Но так ли это на самом деле?



Как выглядит действующая редакция Закона «О военной службе и воинской обязанности»: ст. 22, ч.1, пп. «а»: «Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе (далее — граждане, не пребывающие в запасе)». Как меняется эта норма закона в случае подписания поправок президентом: ст. 22, п.1, пп. «а»: «Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе (далее — граждане, не пребывающие в запасе)».

Как мы видим, произошла замена только цифры — с 27 на 30. Все остальные формулировки остались прежними. Могла ли норма закона быть сформулирована так, что допускает двойное толкование? Об этом «Фонтанка» спросила специалистов юриспруденции.

Александр Передрук, адвокат, специализирующийся на защите прав призывников: — После внесения изменений положение подпункта «а» пункта 1 статьи 22 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» будет устанавливать, что призыву на военную службу будут подлежать граждане мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.



Иными словами, формулировка изменится только в указании верхней границы призывного возраста — вместо 27 лет будет указано 30 лет. Сегодня мужчины, которым исполнилось 27 лет, подлежат зачислению в запас и уже не призываются на военную службу. После 1 января 2024 года это будет происходить в 30 лет. Законодатель не указывает, что возраст призыва будет «включительно» до 30 лет, то есть призывать будут именно до достижения 30 летнего возраста.

Авторы тг-канала «Военные адвокаты»: — Согласно законопроекту о повышении призывного возраста изменения вносятся в статьи 22, 28 и 52 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», а также в статью 3 Закона «Об альтернативной гражданской службе». В них указано, что призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте «от 18 до 27 лет», а достигших верхней планки призывного возраста будут зачислять в запас и на службу не призовут.



В случае подписания закона президентом на службу будут призывать граждан в возрасте «от 18 до 30 лет».

Иными словами, законопроект лишь меняет цифру «27» на «30», поэтому правила призыва на военную службу останутся прежними — мужчин, достигших 30-летнего возраста, не будут призывать на «срочную» службу.

К тому же в статье 52 Закона «О воинской обязанности и военной службе» указано, что запас Вооруженных Сил Российской Федерации создается из числа граждан:

— не прошедших военную службу в связи с предоставлением отсрочек от призыва на военную службу или отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей призывной комиссии по достижении ими возраста 27 лет;



— не подлежавших призыву на военную службу по достижении ими возраста 27 лет;

— не прошедших военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии по достижении ими возраста 27 лет.

Таким образом, как только гражданину исполняется 30 лет, его должны будут зачислить в запас, в том числе без личной явки в военкомат.

Согласно статье 8 Закона «О воинской обязанности и военной службе», зачисление в запас может осуществляться без личной явки на основании сведений о гражданах, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах, а также сведений, представленных военными комиссариатами и полученных на основании их запросов.

Андрей Клишас, сенатор, доктор юридических наук, профессор, специалист по конституционному праву, теории государства и права, полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде и Генеральной прокуратуре России:



— Одобренный 28 июля 2023 года Советом Федерации Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (проект № 312507–8) повысил предельный возраст призыва на военную службу с 27 до 30 лет. Соответствующие изменения были внесены во все статьи Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», в том числе и в статью 52, согласно новой редакции которой запас Вооруженных Сил Российской Федерации создается из числа граждан, не прошедших военную службу (по различным основаниям) по достижению ими 30 лет.

Таким образом верхний рубеж призывного возраста — 30 лет, очень сложно прочесть данную норму двояко.



Необходимо отметить, что при обсуждении данного Федерального закона на заседании Совета Федерации мной были подняты наиболее важные вопросы, интересующие большинство граждан, в том числе вопрос о призыве в 2024 году лиц в возрасте от 27 до 30 лет. На все вопросы статс-секретарь — заместитель Министра обороны Н.А. Панков дал грамотные и исчерпывающие ответы. Кроме того, Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко обратила внимание представителя Минобороны на необходимость контроля за действиями военных комиссариатов на местах, а также на важность публичных разъяснений ведомства для граждан.



От редакции: Как видим, опрошенные «Фонтанкой» юристы единодушны в трактовке готовящихся изменений. Формулировка статьи закона такова, что призыву на военную службу НЕ подлежат те, кому исполнилось 30 лет. И никак иначе, по их мнению, эту формулировку понимать нельзя.

