Заберут в 30? Картаполов пояснил важную деталь повышения призывного возраста

После повышения призывного возраста в России граждан смогут призывать в армию до 30 лет включительно. Об этом 28 июля рассказал «Фонтанке» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Напомним, сейчас призывной возраст в России — с 18 до 27 лет. Но в 27 в армию уже не призовут. То есть как только гражданину исполняется 27 лет, он не подлежит призыву на срочную службу и зачисляется в запас.
В пятницу Совет Федерации одобрил ранее принятый Госдумой закон о повышении призывного возраста с 27 до 30 лет. Но вот верхняя планка вызывала вопросы.
Картаполов разъяснил, что в 30 лет в армию будут призывать, а вот в 31 год уже нет.
Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года. Заместитель министра обороны РФ Николай Панков подтвердил на заседании Совфеда, что каждый, кто будет зачислен в запас (включая 31 декабря 2023 года), не будет подлежать призыву, и пообещал, что Минобороны подготовит соответствующую директиву. То есть изменения не затронут тех, кто к концу нынешнего года перешагнет планку в 27 лет.