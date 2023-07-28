Заберут в 30? Картаполов пояснил важную деталь повышения призывного возраста

После повышения призывного возраста в России граждан смогут призывать в армию до 30 лет включительно. Об этом 28 июля рассказал «Фонтанке» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.



Напомним, сейчас призывной возраст в России — с 18 до 27 лет. Но в 27 в армию уже не призовут. То есть как только гражданину исполняется 27 лет, он не подлежит призыву на срочную службу и зачисляется в запас.



В пятницу Совет Федерации одобрил ранее принятый Госдумой закон о повышении призывного возраста с 27 до 30 лет. Но вот верхняя планка вызывала вопросы.

