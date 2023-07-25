Госдума увеличила призывной возраст с 18 до 30 лет

Депутаты Госдумы приняли поправку о расширении призывного возраста срочной службы с 18 до 30 лет с 1 января 2024 года. При этом Госдума отклонила поправку о поэтапном повышении нижней границы призывного возраста с 18 до 21 года.



Среди 376 депутатов лишь 13 проголосовали против расширения возрастного диапазона с 18 до 30 лет. Еще 28 человек воздержались. В итоге поправка была принята большинством депутатов — 335 человек проголосовали за.

Депутат Госдумы Нина Останина обратилась к авторам законопроекта с вопросом о том, почему после первого чтения из законопроекта убрали синхронное увеличение призывного возраста с 18 до 21 года и с 27 до 30 лет. Вместо этого депутаты расширили границы призывного возраста с 18 до 30 лет.