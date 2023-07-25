Госдума увеличила призывной возраст с 18 до 30 лет

Депутаты Госдумы приняли поправку о расширении призывного возраста срочной службы с 18 до 30 лет с 1 января 2024 года. При этом Госдума отклонила поправку о поэтапном повышении нижней границы призывного возраста с 18 до 21 года.
Среди 376 депутатов лишь 13 проголосовали против расширения возрастного диапазона с 18 до 30 лет. Еще 28 человек воздержались. В итоге поправка была принята большинством депутатов — 335 человек проголосовали за.
Депутат Госдумы Нина Останина обратилась к авторам законопроекта с вопросом о том, почему после первого чтения из законопроекта убрали синхронное увеличение призывного возраста с 18 до 21 года и с 27 до 30 лет. Вместо этого депутаты расширили границы призывного возраста с 18 до 30 лет.
«Хочу сказать Андрею Валерьевичу [Картаполову], что вы были очень убедительны 14 июня и мы поддержали ваш законопроект [в первом чтении] о поэтапном увеличении призывного возраста. <...> Такая смена позиции без внятного обсуждения не на пользу ситуации, которая складывается с самого начала частичной мобилизации. Отсутствие четких правил игры приводит к напряжению в обществе», — заявила Нина Останина.
Она напомнила, что депутаты и так прописали в законе право призывникам без высшего образования и обязательных 3 месяцев срочной службы подписать контракт с Минобороны. «Многие выпускники школ будут соблазнены деньгами. Чем вы можете объяснить такие шараханья, которые нам объяснить сложно?» — возмутилась Останина.
Далее слово взял депутат Андрей Красов, первый зампред комитета Госдумы по обороне. «У военкоматов будет возможность выбрать из общего количества призывников более качественных призывников. И страна получит более качественных военнослужащих. "Единая Россия" будет поддерживать этот законопроект, просьба к коллегам сделать то же самое», — заявил он.