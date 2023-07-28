Совет Федерации одобрил повышение призывного возраста в России

Сенаторы Совета Федерации одобрили поправки о повышении призывного возраста в России с 27 до 30 лет. «За» проголосовали 159 человек. Против никого не было, воздержался один. Изменения вступают в силу с 1 января 2024 года.



Замминистра обороны Николай Панков в ответ на вопрос сенатора Андрея Клишаса подтвердил, что те, кому уже исполнилось 27 лет к 1 января 2024 года, не попадут под призыв. Он пообещал, что Минобороны готовит соответствующую директиву. Спикер Валентина Матвиенко попросила более четких разъяснений закона от ведомства.



«Надо не только директиву подготовить и направить, но и следить, чтобы на местах там никто не начудил. Это первое. И второе, я бы попросила может быть вас, Николай Александрович, или может кого-то другого из руководства Минобороны, публично об этом заявить в СМИ», — сказала Матвиенко, обращаясь к Панкову.

