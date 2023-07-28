Совет Федерации одобрил повышение призывного возраста в России

Сенаторы Совета Федерации одобрили поправки о повышении призывного возраста в России с 27 до 30 лет. «За» проголосовали 159 человек. Против никого не было, воздержался один. Изменения вступают в силу с 1 января 2024 года.
Замминистра обороны Николай Панков в ответ на вопрос сенатора Андрея Клишаса подтвердил, что те, кому уже исполнилось 27 лет к 1 января 2024 года, не попадут под призыв. Он пообещал, что Минобороны готовит соответствующую директиву. Спикер Валентина Матвиенко попросила более четких разъяснений закона от ведомства.
«Надо не только директиву подготовить и направить, но и следить, чтобы на местах там никто не начудил. Это первое. И второе, я бы попросила может быть вас, Николай Александрович, или может кого-то другого из руководства Минобороны, публично об этом заявить в СМИ», — сказала Матвиенко, обращаясь к Панкову.
Сенатор Павлова заявила, что это «очень нужный закон, и наша святая обязанность поддержать его» в условиях противостояния с Западом.
Сенатор Виктор Бондарев отметил, что комитет по обороне разбирал каждый пункт закона. «Считаем, что все написано правильно, надо принимать этот закон», — подчеркнул он.
Валентина Матвиенко сказала, что широкое обсуждение данного закона — абсолютно нормально. «Как было с 18 лет, так и будет. Как служили один год, так и будут. Никакие льготы и отсрочки не отменяются. Только расширяются временные рамки. Считаю, что для призывников это дополнительные возможности… Но что было вокруг него — вызывает недоумение. Говорили о том, чего там вообще нет», — добавила спикер. Она призвала коллег-сенаторов не вбрасывать «непродуманные высказывания», которые не относятся к закону, и быть более ответственными.
Повышение призывного возраста с 27 до 30 лет Госдума одобрила 25 июля. За несколько дней до этого, 21 июля, между Госдумой и Советом Федерации неожиданно возникла заочная дискуссия. Тогда сенатор Андрей Клишас заявил: «Полностью согласен с коллегой-сенатором Героем России Виктором Бондаревым. Общее правило — 21 год и 30 лет — возраст призыва на срочную службу».
Напомним, изначально министр обороны Сергей Шойгу предлагал просто повысить возраст призыва: с 18 до 21 для нижней планки, с 27 до 30 лет — для верхней. Идею поддержал президент РФ Владимир Путин.
В марте 2023 года был внесен соответствующий законопроект. В пояснительной записке проекта, соавтором которого является глава думского комитета по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов, говорится (документ все еще размещен в базе Думы), что нижняя планка сдвигается ради того, чтобы вчерашние школьники могли спокойно получить образование. В свою очередь в армию могли бы призывать уже людей с профессией и жизненным опытом.