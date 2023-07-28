В Минобороны заявили, что достигших 27 лет в этом году не призовут на срочную службу в 2024-м

Лица, достигшие 27-летия в 2023 году, будут направлены в запас и не будут подлежать призыву на срочную службу в 2024 году. Об этом в пятницу, 28 июля, заявил статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков.



«Хочу абсолютно решительно подчеркнуть правильность такого толкования — все, кто будут зачислены в запас, включая 31 декабря этого года, они не будут подлежать призыву», — сказал Панков на заседании Совфеда (цитата по «Интерфакс»).

Он пообещал, что Минобороны подготовит соответствующую директиву.