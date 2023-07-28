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    В Минобороны заявили, что достигших 27 лет в этом году не призовут на срочную службу в 2024-м

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    Лица, достигшие 27-летия в 2023 году, будут направлены в запас и не будут подлежать призыву на срочную службу в 2024 году. Об этом в пятницу, 28 июля, заявил статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

    «Хочу абсолютно решительно подчеркнуть правильность такого толкования — все, кто будут зачислены в запас, включая 31 декабря этого года, они не будут подлежать призыву», — сказал Панков на заседании Совфеда (цитата по «Интерфакс»).

    Он пообещал, что Минобороны подготовит соответствующую директиву.

    Сегодня сенаторы Совета Федерации одобрили поправки о повышении призывного возраста в России с 27 до 30 лет. «За» проголосовали 159 человек. Против никого не было, воздержался один. Изменения вступают в силу с 1 января 2024 года.

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