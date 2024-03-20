Шойгу назвал потери ВСУ в ходе атак под Белгородом и Курском

При отражении атак ВСУ и попыток захвата приграничных населенных пунктов в Белгородской и Курской областях России потери украинских военных составили более трех с половиной тысяч человек. Об этом 20 марта заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания Коллегии военного ведомства.



По словам министра, наиболее активно украинские ДРГ действовали в районе населенного пункта Козинка. Как рассказал Шойгу, все атаки были успешно отражены.

«Потери ВСУ на направлении действий группировок прикрытия госграницы за восемь суток боевых действий составили более 3,5 тысяч <...> человек, из них 790 — безвозвратные потери. Уничтожено 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 «Брэдли», пять пусковых установок реактивной системы залпового огня «Вампир», вертолет Ми-8», — сказал Шойгу.