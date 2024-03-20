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    Шойгу назвал потери ВСУ в ходе атак под Белгородом и Курском

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    При отражении атак ВСУ и попыток захвата приграничных населенных пунктов в Белгородской и Курской областях России потери украинских военных составили более трех с половиной тысяч человек. Об этом 20 марта заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания Коллегии военного ведомства.

    По словам министра, наиболее активно украинские ДРГ действовали в районе населенного пункта Козинка. Как рассказал Шойгу, все атаки были успешно отражены.

    «Потери ВСУ на направлении действий группировок прикрытия госграницы за восемь суток боевых действий составили более 3,5 тысяч <...> человек, из них 790 — безвозвратные потери. Уничтожено 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 «Брэдли», пять пусковых установок реактивной системы залпового огня «Вампир», вертолет Ми-8», — сказал Шойгу.

    Министр связал активность ВСУ с попытками осложнить процесс прошедших президентских выборов в РФ (голосование продолжалось три дня, с 15 по 17 марта). Глава оборонного ведомства добавил, что во время избирательных мероприятий сбиты 419 беспилотных летательных аппаратов.

    «Велись прицельные обстрелы мест голосования и государственных учреждений, где находились исключительно мирные граждане», — подчеркнул Шойгу, он упомянул также «террористические методы воздействия на российских граждан».

    Министр заявил, что для предотвращения терактов российские войска усилили охрану правительственных и социальных объектов.

    Напомним, 19 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из региона вывезут девять тысяч детей из-за обстрелов с территории Украины.

    А 18 марта в Белгородской области целая семья погибла в результате прямого попадания украинского снаряда в частный дом в селе Никольское. Были убиты бабушка, мать, ее гражданский супруг и сын 17 лет. Спасти удалось только маленькую девочку, которая была госпитализирована с черепно-мозговой травмой.

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