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    Глыба льда чуть не убила трехлетнего ребенка в Екатеринбурге

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    7 комментариев

    Трехлетний ребенок играл возле дома на улице Широкореченская в Екатеринбурге, когда на него с крыши свалилась глыба льда, пишет портал E1.RU. Малыша без сознания доставили в одну из больниц.

    ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

    «Органы прокуратуры устанавливают обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Уже были запрошены документы, чтобы установить ответственного за обслуживание и содержание дома. На данный момент нет информации, в каком состоянии находится мальчик.

    В минувшую зиму в Петербурге глыба убила мужчину на проспекте Мечникова. 18 декабря пострадала женщина на улице Смолячкова — она с тяжелыми травмами доставлена в больницу. 19 декабря лёд обрушился на маму с коляской, пострадал ребенок.

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    Глыба льда упала на ребенкаЕкатеринбург
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    Комментарии 7

    triton197715 Мар 2024 в 16:43
    Это прохожие или его родители пришли ребенку на помощь во второй части трагического видео?
    +0−0
    Гость15 Мар 2024 в 16:38
    Почему этот играет не на детской площадке, а под окнами?
    +0−1
    Гость15 Мар 2024 в 16:37
    на его месте должен был быть тритоша
    +1−1
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