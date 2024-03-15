Глыба льда чуть не убила трехлетнего ребенка в Екатеринбурге

Трехлетний ребенок играл возле дома на улице Широкореченская в Екатеринбурге, когда на него с крыши свалилась глыба льда, пишет портал E1.RU. Малыша без сознания доставили в одну из больниц.
ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Органы прокуратуры устанавливают обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Уже были запрошены документы, чтобы установить ответственного за обслуживание и содержание дома. На данный момент нет информации, в каком состоянии находится мальчик.
В минувшую зиму в Петербурге глыба убила мужчину на проспекте Мечникова. 18 декабря пострадала женщина на улице Смолячкова — она с тяжелыми травмами доставлена в больницу.