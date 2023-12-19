Возбуждено уголовное дело после падения льда на коляску с ребенком в Петербурге

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту травмирования 2-летнего ребенка из-за падения льда на коляску. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщает пресс-служба городского СК.

Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение с телесными повреждениями в области головы из-за падения на него льда около одного из домов по Новочеркасскому проспекту. Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).