Следком начал проверку после падения льда на коляску в Петербурге. Под удар попали мать и ребёнок

Следственный комитет начал проверку по факту падения льда на ребёнка в Петербурге. По предварительным данным, 19 декабря около дома на Новочеркасском проспекте на 2-летнего мальчика, который лежал в детской коляске, упал кусок льда. Мальчик был госпитализирован с травмой головы.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего. Планируется дать правовую оценку в том числе действиям коммунальных служб, ответственных за уборку крыш от снега и наледи.

Прокуратура района также контролирует ход и результаты доследственной проверки.