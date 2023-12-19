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    Следком начал проверку после падения льда на коляску в Петербурге. Под удар попали мать и ребёнок

    2026
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    Следственный комитет начал проверку по факту падения льда на ребёнка в Петербурге. По предварительным данным, 19 декабря около дома на Новочеркасском проспекте на 2-летнего мальчика, который лежал в детской коляске, упал кусок льда. Мальчик был госпитализирован с травмой головы.

    В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего. Планируется дать правовую оценку в том числе действиям коммунальных служб, ответственных за уборку крыш от снега и наледи.

    Прокуратура района также контролирует ход и результаты доследственной проверки.

    По предварительным данным «Фонтанки», лёд упал на мать и на коляску, которая сломалась, и удар пришёлся на ребёнка. Со слов матери, он ненадолго терял сознание. В больницу мальчик поступил с подозрением на перелом теменной области и ушибами головы и живота. Его состояние предварительно оценили как средне тяжёлое.

    Инцидент произошел днем 19 декабря на Новочеркасском, 37, корп. 1. По данным портала «Наш Петербург», здание обслуживает Жилкомсервис №1 Красногвардейского района. Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, женщина шла по тротуару с прогулочной коляской, в которой лежал малыш. Глыба льда упала на ребенка. Кровлю дома чистили в воскресенье, 17 декабря, но уборка коснулась только козырьков, уточнили в администрации Красногвардейского района. В пресс-службе добавили, что ребенок не получил серьезных травм.

    Накануне стало известно о первой гибели от упавшей наледи — им стал 31-летний житель Калининского района. Рано утром он пошел в магазин, когда на него свалилась сосулька с остекленной лоджии.

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