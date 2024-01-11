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    Путин объяснил, почему так сильно подорожали яйца

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    Российский президент Владимир Путин объяснил рост цен на яйца тем, что люди их стали больше покупать, а власти «вовремя не сориентировались» и не открыли импорт.

    «По яйцу вот видите, у нас что произошло. Вовремя просто не сориентировались», — сказал глава государства.

    Объём производства не уменьшился, а вот потребление увеличилось.

    «В связи с реальными располагаемыми доходами населения — немножко, но все-таки доходы у людей выросли. Начали больше приобретать: яйцо, мясо курицы. И вовремя о том, чтобы открыть импорт, не подумали. Бум! И цены полетели», — сказал он на встрече с предпринимателями ДВФО.

    Кроме того, Путин выступил против идеи резко повысить ввозную пошлину на рыбу. По его мнению, это опасно: могут подскочить цены. Власти держат низкую пошлину на ввоз импортной продукции, чтобы не тратить деньги из бюджета на субсидирование перевозок и обеспечить прилавки рыбой.

    «Но вы правы всё равно. Мы же ввели субсидии на перевоз минтая», — отметил Путин.

    И добавил: «Лососевая путина была хорошей, насколько я понимаю. Поэтому вы правы в том смысле, что нужно, безусловно, всё равно думать на тему о том, как своей собственной продукцией, рыбной продукцией обеспечить прилавки наших магазинов».

    Искусственно выращенную рыбу доставляют к нам из-за рубежа, но это «совсем другое качество продуктов».

    «Обязательно посчитаем. И Минсельхоз попрошу это сделать, и Минэкономразвития. Всё посмотрим обязательно. Но просто здесь нельзя допустить неверных шагов», — подчеркнул президент.

    Путин 11 января проводит встречу с представителями бизнеса в Хабаровске, куда он прилетел накануне вечером с Чукотки в рамках поездки по Дальнему Востоку. На этой встрече он, в частности, заявил, что высокая ключевая ставка Центробанка носит временный характер.

    Яйца в России под конец 2023 года подорожали на 59%. Между тем глава Росптицесоюза Галина Бобылева заявила, что ждать снижения цен на яйца не следует, так как установившиеся цены в 110–125 рублей за десяток являются «справедливыми и адекватными». Турция уже ввезла в Россию десятки тонн куриных яиц, удвоила поставки этого продукта и Белоруссия. Птицефабрики Ленинградской области начали снижать отпускные цены на куриное яйцо, но это касается только «излишков» яиц.

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