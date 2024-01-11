Путин объяснил, почему так сильно подорожали яйца

Российский президент Владимир Путин объяснил рост цен на яйца тем, что люди их стали больше покупать, а власти «вовремя не сориентировались» и не открыли импорт.



«По яйцу вот видите, у нас что произошло. Вовремя просто не сориентировались», — сказал глава государства.

Объём производства не уменьшился, а вот потребление увеличилось.

«В связи с реальными располагаемыми доходами населения — немножко, но все-таки доходы у людей выросли. Начали больше приобретать: яйцо, мясо курицы. И вовремя о том, чтобы открыть импорт, не подумали. Бум! И цены полетели», — сказал он на встрече с предпринимателями ДВФО.

