Помидоры по 1600. Песков заявил, что Путин знает об уровне цен в магазинах Анадыря

Президент России Владимир Путин знает о высоких ценах на продукты в Анадыре. Об этом 10 января заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков по итогам визита главы государства на Чукотку.



«Нет, президент не заходил в магазины, но он знает уровень цен. Ничего сделать нельзя, и все завозится… Конечно, цены очень высокие на продукты питания и гораздо выше среднероссийских», — цитирует Пескова РИА Новости.



Так он ответил на вопрос, видел ли президент цены на бананы, которые стоят тысячу рублей за килограмм.



Журналист кремлевского пула ВГТРК Павел Зарубин показывал, сколько стоят продукты в Анадыре. «Помидоры — 1600 рублей за килограмм. Перец — 1350 за 1 кг. Мандарины — 1400. Лимоны — 1200», — рассказал корреспондент, но отметил, что, по официальной статистике, средняя зарплата на Чукотке — больше 100 тысяч рублей.

