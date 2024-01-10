    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -5

    2 м/с, ю-з

    759мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.4eur98.98

    Помидоры по 1600. Песков заявил, что Путин знает об уровне цен в магазинах Анадыря

    2289
    51 комментарий

    Президент России Владимир Путин знает о высоких ценах на продукты в Анадыре. Об этом 10 января заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков по итогам визита главы государства на Чукотку.

    «Нет, президент не заходил в магазины, но он знает уровень цен. Ничего сделать нельзя, и все завозится… Конечно, цены очень высокие на продукты питания и гораздо выше среднероссийских», — цитирует Пескова РИА Новости.

    Так он ответил на вопрос, видел ли президент цены на бананы, которые стоят тысячу рублей за килограмм.

    Журналист кремлевского пула ВГТРК Павел Зарубин показывал, сколько стоят продукты в Анадыре. «Помидоры — 1600 рублей за килограмм. Перец — 1350 за 1 кг. Мандарины — 1400. Лимоны — 1200», — рассказал корреспондент, но отметил, что, по официальной статистике, средняя зарплата на Чукотке — больше 100 тысяч рублей.

    В среду, 10 января, президент РФ Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков передвигались по Чукотке на «Хищнике» — это вездеход на огромных колесах сверхнизкого давления, которые в разы больше шин стандартного внедорожника. Глава государства проехался по зимнику, который официально откроется только в феврале.

    В Анадыре президент познакомился с устройством круглогодичного тепличного комплекса, где в условиях вечной мерзлоты удается выращивать овощи и зелень, и встретился с представителями общественности Чукотки, где отвечал на вопросы и про СВО.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 50

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    51
    close