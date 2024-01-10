Стало известно, на чем передвигаются Путин и Песков по Чукотке. Имя ему «Хищник»

Президент России Владимир Путин во время поездки на Чукотку передвигается на снегоболотоходе, сообщает 10 января РИА Новости. На вездеходе «Хищник» замечен и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Осваиваем. Отечественный», — ответил Дмитрий Песков на удивленную реплику корреспондента ВГТРК Павла Зарубина.
По данным РИА Новости, «Хищник» — вездеход на огромных колесах сверхнизкого давления, которые в разы больше шин стандартного внедорожника. Благодаря этому создается минимальное давление на грунт, и машина уверенно двигается по снегу.
На одном из вездеходов передвигается и Владимир Путин. Уточняется, что на Чукотке эксплуатируют несколько марок снегоболотоходов, в том числе «Трэкол» и «Хищник», который разработан специально для эксплуатации в сложных условиях. Грузоподъемность каждой машины около 1,5 тысячи килограммов, в ней могут разместиться до 12 пассажиров.
Это первый визит Владимира Путина в 2024 году. Как писала «Фонтанка», сейчас в Анадыре минус 28 градусов. Путин не раз говорил, что не был на Чукотке и хочет посетить её. В 2008 году регион посещал тогдашний президент Дмитрий Медведев.