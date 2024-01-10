Путин первый раз прилетел на Чукотку — в минус 28

Президент РФ Владимир Путин 10 января прибыл в столицу Чукотского автономного округа — город Анадырь. Сейчас там около минус 28 градусов.



Это первая поездка главы государства в 2024 году и его первый визит на Чукотку за годы президентства. Путин не раз говорил, что не был на Чукотке и хочет посетить её, отмечает РИА Новости. В 2008 году этот регион посещал занимавший тогда пост президента Дмитрий Медведев.



Чукотка считается регионом с экстремальным климатом. Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития региона в сентябре 2023 года отмечал, что, несмотря на суровый климат, местная природа привлекает туристов, поэтому надо совершенствовать индустрию гостеприимства.

