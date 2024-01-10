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    Путин: ситуация с отпусками участников СВО исправляется, а задержка выплат — это бюрократические сбои

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    Президент России Владимир Путин заявил, что положенный участникам спецоперации на Украине отпуск раз в шесть месяцев не должен пропадать, если не был использован. Об этом он сказал в ходе встречи с представителями общественности Чукотки, сообщает 10 января ТАСС.

    «Насколько я знаю, эта ситуация исправляется, и люди получают возможность поехать в отпуск», — пояснил Путин. По его словам, если по каким-то причинам отпуск в течение шести месяцев не состоялся, он не должен пропадать, в следующие шесть месяцев военнослужащий должен получить право отгулять отпуск и за текущие шесть месяцев, и за предыдущие.

    Он отметил, что это правило уже реализуется Министерством обороны, но пообещал все равно обратить на него внимание руководства военного ведомства.

    Что касается задержек выплат участникам СВО, Владимир Путин ответил: «Это бюрократические сбои, нужно понять, где именно они происходят», передает РИА Новости.

    Отвечая на вопрос о необходимости бойцам после ранений приезжать в части для прохождения военно-врачебной комиссии, президент сообщил, что ВВК можно пройти в реабилитационных центрах и пунктах, пишет ТАСС. Также глава государства пообещал проверить, налажена ли работа, связанная с предоставлением жилья и различных льгот.

    10 января президент отправился на Чукотку. Вместе с ним находится пресс-секретарь Дмитрий Песков. Передвигаются политики на вездеходах «Хищник». Владимир Путин успел посмотреть, как в условиях вечной мерзлоты удается выращивать овощи и зелень.

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