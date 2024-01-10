Путин: ситуация с отпусками участников СВО исправляется, а задержка выплат — это бюрократические сбои

Президент России Владимир Путин заявил, что положенный участникам спецоперации на Украине отпуск раз в шесть месяцев не должен пропадать, если не был использован. Об этом он сказал в ходе встречи с представителями общественности Чукотки, сообщает 10 января ТАСС.

«Насколько я знаю, эта ситуация исправляется, и люди получают возможность поехать в отпуск», — пояснил Путин. По его словам, если по каким-то причинам отпуск в течение шести месяцев не состоялся, он не должен пропадать, в следующие шесть месяцев военнослужащий должен получить право отгулять отпуск и за текущие шесть месяцев, и за предыдущие.