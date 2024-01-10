«И президент сегодня рисковал?» Путин проехался на «Хищнике» по неофициально открытому зимнику на Чукотке

Президент России Владимир Путин во время поездки в Анадырь 10 января проехался по зимнику, который официально откроется только в феврале. Об этом в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Официально зимник ещё не открылся, он, оказывается, официально откроется только в феврале. Поэтому на самом деле все этим пользуются на свой страх и риск», — рассказал Дмитрий Песков.
По его словам, проезжающие соотносят массу машины и толщину льда, которая еще не такая, чтобы гарантировать спокойный проезд любого транспорта.
«То есть и президент сегодня рисковал?» — поинтересовался репортер. Однако Песков заверил, что перед проездом Путина спецслужбы «все проверили десять раз».
Президент передвигался в регионе на «Хищнике» — это вездеход на огромных колесах сверхнизкого давления, которые в разы больше шин стандартного внедорожника. Благодаря такому решению создается минимальное давление на грунт, и машина уверенно двигается по снегу. По словам Пескова, машина отечественная. Помимо «Хищника» на Чукотке используются снегоболотоходы марки «Трэкол».