«И президент сегодня рисковал?» Путин проехался на «Хищнике» по неофициально открытому зимнику на Чукотке

Президент России Владимир Путин во время поездки в Анадырь 10 января проехался по зимнику, который официально откроется только в феврале. Об этом в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Официально зимник ещё не открылся, он, оказывается, официально откроется только в феврале. Поэтому на самом деле все этим пользуются на свой страх и риск», — рассказал Дмитрий Песков.

По его словам, проезжающие соотносят массу машины и толщину льда, которая еще не такая, чтобы гарантировать спокойный проезд любого транспорта.