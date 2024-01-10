    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -5

    2 м/с, ю-з

    759мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.4eur98.98

    «И президент сегодня рисковал?» Путин проехался на «Хищнике» по неофициально открытому зимнику на Чукотке

    5846
    85 комментариев

    Президент России Владимир Путин во время поездки в Анадырь 10 января проехался по зимнику, который официально откроется только в феврале. Об этом в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Официально зимник ещё не открылся, он, оказывается, официально откроется только в феврале. Поэтому на самом деле все этим пользуются на свой страх и риск», — рассказал Дмитрий Песков.

    По его словам, проезжающие соотносят массу машины и толщину льда, которая еще не такая, чтобы гарантировать спокойный проезд любого транспорта.

    «То есть и президент сегодня рисковал?» — поинтересовался репортер. Однако Песков заверил, что перед проездом Путина спецслужбы «все проверили десять раз».

    Президент передвигался в регионе на «Хищнике» — это вездеход на огромных колесах сверхнизкого давления, которые в разы больше шин стандартного внедорожника. Благодаря такому решению создается минимальное давление на грунт, и машина уверенно двигается по снегу. По словам Пескова, машина отечественная. Помимо «Хищника» на Чукотке используются снегоболотоходы марки «Трэкол».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Дмитрий ПесковВладимир Путин
    ЛАЙК2
    СМЕХ15
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 85

    Гость10 Янв 2024 в 19:30
    Сколько злопыхателей...
    +1−3
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    85
    close