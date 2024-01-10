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    «Башка отваливается после просмотра». Путин рассказал, что думает о зарубежных мультиках

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    Президент России Владимир Путин рассказал о своем отношении к зарубежным мультфильмам в ходе встречи с представителями общественности Чукотки, передают журналисты кремлевского пула РИА Новости 10 января. Оценка главы государства оказалась отрицательной.

    «Путину не нравятся зарубежные мультики», — говорится в сообщении.

    Российский лидер признался, что после просмотра таких мультфильмов у него «башка отваливается».

    «То ли дело отечественные: наши мультики совсем другого качества», — добавил Путин.

    Сегодня, 10 января, президент отправился на Чукотку. Вместе с ним находится пресс-секретарь Дмитрий Песков. Передвигаются политики на вездеходах «Хищник». Владимир Путин успел посмотреть, как в условиях вечной мерзлоты удается выращивать овощи и зелень.

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    ПутинВладимир ПутинЧукоткаМультфильмы
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