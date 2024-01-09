В Россию привезли еще 20 тонн турецких яиц

Россельхознадзор принял вторую поставку куриных яиц из Турции. Об этом сообщается на сайте ведомства 9 января.
Партию ввезли через пункт пропуска «Яраг — Казмаляр» 5 января. Всего Россия получила 19,36 тонны яиц (316,8 тысячи штук) для дальнейшей реализации на своей территории.
Напомним, первую партию турецких яиц в Россию привезли 3 января в том же объеме. Кроме того, в декабре 2023 года в Россию также начали поступать яйца из Азербайджана — оттуда за две поставки в РФ привезли почти миллион яиц. К слову, в Ленобласти в год производят около 3,45 млрд штук, а по всей России — 34,8 млрд.
За год яйца в России подорожали на 59%. По данным Росстата, в конце декабря десяток яиц по России в среднем стоил 132,45 рубля, по Петербургу — 125,19. Главной причиной резкого роста цен власти назвали увеличившийся спрос, поэтому для стабилизации стоимости яиц решили завозить их из Азербайджана и Турции. О том, когда ждать снижения цен на куриные яйца, читайте в нашем материале.