Росстат: Яйца с начала года подорожали на 59%

Темпы роста цен на яйца немного замедлились, но в целом с начала года продукт подорожал почти на 60%. Это следует из данных Росстата, опубликованных 27 декабря.
Инфляция в России за период с 19 по 25 декабря ускорилась до 0,28% после 0,18% неделей ранее. Однако на этот раз яйца ни при чем. Цены на них замедлили темпы роста — с 4,6% до 3,95%.
Подорожание ускорили огурцы (+8,8%) и помидоры (+4%). Также на 1,8% за неделю подорожала свекла, на 1,6% — капуста, на 1,4% — яблоки.
Среди непродовольственных товаров снова начали дорожать отечественные легковые автомобили — на 1,5% за неделю. Цены на остальные товары существенно не изменились. Бензин подорожал на 0,2%, а стоимость дизельного топлива осталась на прежнем уровне.
В категории услуг возобновился рост цен на авиабилеты на внутренние рейсы. Они подорожали на 4,9% после снижения на 1,3% на прошлой неделе.
Среди товаров и услуг, цены на которые Росстат мониторит еженедельно, яйца стали самым подорожавшим с начала 2023 года продуктом. Цены на них за все время выросли на 59%. На втором месте помидоры — они подорожали на 52%, на третьем бананы с результатом +46,5%. Один из самых волатильных компонентов — авиабилеты — за год вырос в цене на 33%.
Ранее «Фонтанка» побывала на крупнейшем в России предприятии по выпуску куриных яиц — птицефабрике «Синявинская», и узнала, куда исчезло дешевое яйцо и помогут ли обуздать инфляцию срочные меры правительства. Что нам ответили, читайте здесь.