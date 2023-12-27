Росстат: Яйца с начала года подорожали на 59%

Темпы роста цен на яйца немного замедлились, но в целом с начала года продукт подорожал почти на 60%. Это следует из данных Росстата, опубликованных 27 декабря.



Инфляция в России за период с 19 по 25 декабря ускорилась до 0,28% после 0,18% неделей ранее. Однако на этот раз яйца ни при чем. Цены на них замедлили темпы роста — с 4,6% до 3,95%.

Подорожание ускорили огурцы (+8,8%) и помидоры (+4%). Также на 1,8% за неделю подорожала свекла, на 1,6% — капуста, на 1,4% — яблоки.

Среди непродовольственных товаров снова начали дорожать отечественные легковые автомобили — на 1,5% за неделю. Цены на остальные товары существенно не изменились. Бензин подорожал на 0,2%, а стоимость дизельного топлива осталась на прежнем уровне.