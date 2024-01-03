В Россию привезли первую партию куриных яиц из Турции

«3 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезена первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316 800 штук) для дальнейшей реализации на территории России», — отметили в ведомстве. К слову, в Ленобласти в год производят около 3,45 млрд штук яиц, а по всей России — 34,8 млрд.

Ранее Россельхознадзор открыл поставки для яиц из Турции (с благополучных по птичьему гриппу территорий). В декабре 2023 года в РФ также начали поступать яйца из Азербайджана: 19 декабря в Россию доставили первую партию яиц из Азербайджана, в ней было 36 т яиц — 612 тыс. штук. Вторая партия была ввезена 21 декабря, тогда из Азербайджана прибыло 18 т яиц — 306 тыс. штук.

Ранее Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулил пошлины на импорт в Россию куриных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года: льгота распространяется на поставки до 1,2 млрд яиц. Тогда министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев отмечал, что это позволит наладить поставки куриных яиц из Турции и Ирана по цене, сопоставимой со стоимостью производства внутри России.

С начала года яйца в России подорожали, по официальным данным, на 59%. По последним данным Росстата, в конце декабря десяток яиц по России в среднем стоит 132,45 рубля, по Петербургу — 125,19. Еще в начале прошлого года коробку яиц можно было купить в среднем по цене 89 и 81 рубль. Расти цены начали в октябре — с примерно 90 рублей за десять штук до известных всем декабрьских цен.

Только за последний месяц — на 40%. Тогда власти назвали главной причиной резкого роста цен увеличившийся спрос, поэтому для стабилизации стоимости яиц решили завозить их из Азербайджана и Турции.