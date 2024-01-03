    Сейчас

    -22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -26

    1 м/с, вос

    766мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.69eur99.19

    В Россию привезли первую партию куриных яиц из Турции

    2934
    86 комментариев

    Турция поставила в Россию первую партию яиц в количестве 316,8 тысяч, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора 3 января.

    «3 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезена первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316 800 штук) для дальнейшей реализации на территории России», — отметили в ведомстве. К слову, в Ленобласти в год производят около 3,45 млрд штук яиц, а по всей России — 34,8 млрд.

    Ранее Россельхознадзор открыл поставки для яиц из Турции (с благополучных по птичьему гриппу территорий). В декабре 2023 года в РФ также начали поступать яйца из Азербайджана: 19 декабря в Россию доставили первую партию яиц из Азербайджана, в ней было 36 т яиц — 612 тыс. штук. Вторая партия была ввезена 21 декабря, тогда из Азербайджана прибыло 18 т яиц — 306 тыс. штук.

    Ранее Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулил пошлины на импорт в Россию куриных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года: льгота распространяется на поставки до 1,2 млрд яиц. Тогда министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев отмечал, что это позволит наладить поставки куриных яиц из Турции и Ирана по цене, сопоставимой со стоимостью производства внутри России.

    С начала года яйца в России подорожали, по официальным данным, на 59%. По последним данным Росстата, в конце декабря десяток яиц по России в среднем стоит 132,45 рубля, по Петербургу — 125,19. Еще в начале прошлого года коробку яиц можно было купить в среднем по цене 89 и 81 рубль. Расти цены начали в октябре — с примерно 90 рублей за десять штук до известных всем декабрьских цен.

    Только за последний месяц — на 40%. Тогда власти назвали главной причиной резкого роста цен увеличившийся спрос, поэтому для стабилизации стоимости яиц решили завозить их из Азербайджана и Турции.

    Ранее «Фонтанка» уже объясняла, почему выросла себестоимость яиц и каких цен ждать в будущем году.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Яйца
    ЛАЙК1
    СМЕХ21
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 89

    Гость03 Янв 2024 в 18:14
    Голосуйте за Эрдогана
    +0−0
    Гость03 Янв 2024 в 18:08
    Гойда!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    86
    close