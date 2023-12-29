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    Россельхознадзор открыл поставки инкубационных яиц из Турции

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    С 29 декабря открыты поставки инкубационного яйца с шести предприятий Турции, сообщает Россельхознадзор. Уточняется, что предприятия расположены в благополучных по птичьему гриппу территориях.

    Решение было принято из-за возникшей потребности в оплодотворенном яйце со стороны российских производителей. Турецкая сторона заверила, что эта продукция соответствует ветеринарно-санитарным требованиям России и ЕАЭС.

    При этом Россельхознадзор оставляет за собой право проведения инспекции указанных предприятий.

    С начала года яйца в России подорожали, по официальным данным, на 59%. За месяц — на 40%. Власти назвали главной причиной увеличившийся спрос потребителей. Для стабилизации цен было решено завозить «доступный белок» из Азербайджана и Турции. Подробнее о том, почему так резко выросли цены на яйца и что будет с ними в следующем году, читайте в материале «Фонтанки».

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    ЯйцаТурция
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