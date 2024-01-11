Путин: высокая ключевая ставка ЦБ носит временный характер

Президент РФ Владимир Путин допустил, что рост экономики страны по итогам 2023 года может быть выше 3,5%. По его словам, российская экономика стала первой в Европе.
«Это удивительный результат. Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а мы стали по объему экономики в целом первые в Европе. Мы обогнали ФРГ. И заняли пятое место в мире», — отметил российский лидер.
И добавил: «По паритету покупательной способности мы обогнали всю Европу, но на душу населения — нам еще надо стараться».
Также он заявил, что высокая ключевая ставка Центробанка носит временный характер. По мере решения вопросов инфляции позиция будет меняться.
Путин 11 января проводит встречу с представителями бизнеса в Хабаровске, куда он прилетел накануне вечером с Чукотки в рамках поездки по Дальнему Востоку.
15 декабря Центробанк повысил ключевую ставку с 15% до 16% годовых. В комментарии к своему решению регулятор указал, что текущее инфляционное давление остается высоким. Глава Сбера Герман Греф заявил, что Центробанк может начать снижать ключевую ставку после первого квартала 2024 года. О том, что ждет экономику России в новом году, читайте в материале «Фонтанки».
UPD: Кроме того, Путин выразил уверенность, что российская экономика выйдет на целевые показатели по инфляции: на это направлены действия правительства и ЦБ.