Греф: ЦБ начнет снижать ключевую ставку после первого квартала 2024 года

Глава Сбера Герман Греф заявил, что Центробанк может начать снижать ключевую ставку после I квартала 2024 года. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия-24» 22 декабря.

«На наш взгляд, она после первого квартала должна начать снижаться. Сейчас ставка, конечно, запретительная. Она резко сократила кредитование не только корпоративное, но и потребительское», — заявил Греф (цитата по ТАСС).



По словам главы Сбера, на конец 2024 года ставка всё же ожидается выше 10%.



15 декабря Центробанк повысил ключевую ставку с 15% до 16% годовых. В комментарии к своему решению регулятор указал, что текущее инфляционное давление остается высоким. О том, что ждет экономику России в 2024 году, читайте в материале «Фонтанки».

