Белоруссия наращивает поставки куриных яиц в Россию

Белоруссия нарастила поставки куриных яиц в Россию. С 1 по 9 января было ввезено 11,7 млн штук, что вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС 9 января сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
В течение 2023 года из Белоруссии в Россию было ввезено более 510,8 млн штук куриных пищевых яиц, в том числе с 1 по 9 января — 6,3 млн штук.
29 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил бройлерную птицефабрику и предложил владельцам поделиться с Россией куриными яйцами, потому что «им все мало».
Яйца в России под конец 2023 года подорожали на 59%. Чтобы как-то стабилизировать рост цен, их решено было импортировать в том числе из Турции и Азербайджана.
Первая 20-тонная партия турецких яиц в Россию пришла 3 января, 9 января поступила вторая партия в том же объеме. Кроме того, в декабре 2023 года в Россию также начали завозить яйца из Азербайджана — оттуда за две поставки в РФ пришли почти миллион яиц. В Ленобласти в год производят около 3,45 млрд штук, а по всей России — 34,8 млрд.
Во время новогодних каникул жители Петербурга массово наблюдали пустые полки в магазинах крупнейших сетей. Из продажи пропали не только пресловутые яйца, но и курица, хлеб и борщевой набор. «Фонтанка» спросила ретейлеров и поставщиков, почему так случилось.