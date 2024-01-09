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    Белоруссия наращивает поставки куриных яиц в Россию

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    Белоруссия нарастила поставки куриных яиц в Россию. С 1 по 9 января было ввезено 11,7 млн штук, что вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС 9 января сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

    В течение 2023 года из Белоруссии в Россию было ввезено более 510,8 млн штук куриных пищевых яиц, в том числе с 1 по 9 января — 6,3 млн штук.

    29 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил бройлерную птицефабрику и предложил владельцам поделиться с Россией куриными яйцами, потому что «им все мало».

    Яйца в России под конец 2023 года подорожали на 59%. Чтобы как-то стабилизировать рост цен, их решено было импортировать в том числе из Турции и Азербайджана.

    Первая 20-тонная партия турецких яиц в Россию пришла 3 января, 9 января поступила вторая партия в том же объеме. Кроме того, в декабре 2023 года в Россию также начали завозить яйца из Азербайджана — оттуда за две поставки в РФ пришли почти миллион яиц. В Ленобласти в год производят около 3,45 млрд штук, а по всей России — 34,8 млрд.

    Во время новогодних каникул жители Петербурга массово наблюдали пустые полки в магазинах крупнейших сетей. Из продажи пропали не только пресловутые яйца, но и курица, хлеб и борщевой набор. «Фонтанка» спросила ретейлеров и поставщиков, почему так случилось.

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