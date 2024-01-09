Белоруссия наращивает поставки куриных яиц в Россию

Белоруссия нарастила поставки куриных яиц в Россию. С 1 по 9 января было ввезено 11,7 млн штук, что вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС 9 января сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.



В течение 2023 года из Белоруссии в Россию было ввезено более 510,8 млн штук куриных пищевых яиц, в том числе с 1 по 9 января — 6,3 млн штук.



29 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил бройлерную птицефабрику и предложил владельцам поделиться с Россией куриными яйцами, потому что «им все мало».



Яйца в России под конец 2023 года подорожали на 59%. Чтобы как-то стабилизировать рост цен, их решено было импортировать в том числе из Турции и Азербайджана.

