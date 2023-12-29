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    «Надо Путину перекинуть яйца». Лукашенко велел фермерам поделиться с Россией «дешевым белком»

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил бройлерную птицефабрику и предложил владельцам поделиться с президентом России куриными яйцами. Ответили, что «им все мало».

    Видео визита Лукашенко на производство 29 декабря опубликовала его пресс-служба. Президент попробовал палочки из куриного филе, директор производства поблагодарила за возможность развиваться при поддержке государства.

    тг-канал Пул Первого

    — А куры у тебя есть?

    — Конечно.

    — А яйца?

    — Тоже есть.

    — Так надо Путину перекинуть эти яйца.

    — Так мы им помогаем, а им все мало.

    — Ну это и хорошо, пусть покупают, чтобы у нас проблем не было.

    Яйца в России под конец года подорожали на 59%. Чтобы как-то стабилизировать рост цен, их решено было импортировать из Турции и Азербайджана.

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