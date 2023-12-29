«Надо Путину перекинуть яйца». Лукашенко велел фермерам поделиться с Россией «дешевым белком»

Видео визита Лукашенко на производство 29 декабря опубликовала его пресс-служба. Президент попробовал палочки из куриного филе, директор производства поблагодарила за возможность развиваться при поддержке государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил бройлерную птицефабрику и предложил владельцам поделиться с президентом России куриными яйцами. Ответили, что «им все мало».

— Так надо Путину перекинуть эти яйца.

— А куры у тебя есть?

— Так мы им помогаем, а им все мало.

— Ну это и хорошо, пусть покупают, чтобы у нас проблем не было.



Яйца в России под конец года подорожали на 59%. Чтобы как-то стабилизировать рост цен, их решено было импортировать из Турции и Азербайджана.

