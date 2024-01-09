Аномальные холода или замороженные цены? Почему полки петербургских магазинов опустели в каникулы

«Лента» на Ломоносовской. 30.12.2023 Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Во время новогодних каникул жители Петербурга массово наблюдали пустые полки в магазинах крупнейших сетей. Из продажи пропали не только пресловутые яйца, но и курица, хлеб и борщевой набор. «Фонтанка» спросила ретейлеров и поставщиков, почему так случилось. Спойлер: виноваты не столько холода, сколько попытка заморозить цены.



Самые большие перебои, по словам читателей «Фонтанки», в праздничные дни возникли с яйцами, с которыми напряженная ситуация сложилась задолго до Нового года. Так, читатели заметили отсутствие продуктов в последние выходные 2023 года в «Лентах» в ТЦ «Спутник» на улице Бабушкина и Дальневосточном проспекте.

На Рождество яичные полки опустели в «Перекрестке» в ТРК «Континент» на проспекте Стачек и в «Пятерочках» на Ленинском проспекте, на Парашютной и на проспекте Королева. Житель Шушар не нашел яиц 6 января в местном «Перекрестке». «8 января стеллаж заполнили чипсами, яйца так и не появились», — отмечает он. «Отсутствуют яйца от слова совсем», — сообщил посетитель «Магнита» на проспекте Солидарности. В торговой точке той же сети на Московском проспекте в последний день каникул, судя по фото, тоже остались считаные упаковки.

В «О′кее» у станции метро «Академическая» порожние стеллажи с яйцами по 109 рублей и вовсе завесили тканью. Впрочем, товар подороже в наличии все же был. В гипермаркете «Лента» в Красном Селе на Рождество тоже исчезли яйца. «Вместо них теперь майонез», — рассказал один из жителей в соседском сообществе «ВКонтакте». «Сотрудники гипермаркета сообщили, что действительно яиц нет, поставок нет и неизвестно когда будут», — добавляет он. 9 января яйца кончились в магазине «Семишагоф» у станции метро «Площадь Мужества».

«Магнит» на Московском проспекте. 8 января 2024 года Фото: читатель «Фонтанки» «Пятерочка» на Парашютной, 61. 6 января 2024 года Фото: читатель «Фонтанки» «Перекресток». 7 января 2024 года Фото: читатель «Фонтанки» «Пятерочка». 6 января 2024 года Фото: читатель «Фонтанки» «Магнит» на проспекте Солидарности Фото: читатель «Фонтанки» «Лента» на Дальневосточном проспекте. 31 декабря 2023 года Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Наблюдались проблемы с курицей — самого популярного мяса птицы не обнаружили в «Ленте» на Шуваловском проспекте. «На полках нет ни яиц, ни майонеза. Мужу удалось ухватить последнюю куриную тушку к Рождеству», — рассказывает еще одна жительница Приморского района.



«Лента» на Шуваловском проспекте Фото: читатель «Фонтанки» «Пятерочка» на проспекте Королева. 6 января 2024 года Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Пустовали также горки с хлебобулочными изделиями. В Рождество не было хлеба в «Пятерочке» на Байконурской, сообщил местный житель, а также в одном из магазинов «Верный» в Приморском районе. Отсутствие товара 8 января запечатлел посетитель «Ленты» на улице Бабушкина.



«Пятерочка» Фото: читатель «Фонтанки» «Лента» на улице Бабушкина. 8 января 2024 года Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





В том же «Верном» пусто оказалось в овощном отделе. По словам читателей «Фонтанки», в Рождество было проблематично купить картофель и морковь в гипермаркете «Лента» на Обводном канале и заказать из него доставку через интернет. Сейчас, судя по странице онлайн-магазина, товар появился, однако отсутствует, к примеру, обычная белокочанная капуста, хотя брюссельская и цветная в наличии.



«Верный» в Приморском районе. 7 января 2024 года Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Фото: интернет-магазин гипермаркета «Лента» Фото: интернет-магазин гипермаркета «Лента» Поделиться Поделиться





В отдельных точках читатели «Фонтанки» также отмечали отсутствие на полках сливочного масла и гречи.

Крупнейшие сети, к которым обратилась за комментарием «Фонтанка», сообщили, что каких-то глобальных перебоев с поставками у них не было. «У нас нет массовых проблем с отсутствием товара. Наблюдались точечные недопоставки в отдельные магазины», — прокомментировали в «Ленте». В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток») сообщили, что в праздники столкнулись с трудностями в логистике, но сейчас они решены.

По словам собеседника в одной из крупных сетей, причиной могли быть аномальные холода и плохая видимость на дорогах. Из-за этого товары везли медленнее или не везли вовсе. «Фура не пришла, вот и провал», — добавляет представитель другого ретейлера. Овощи из-за аномально низких температур могли испортиться в процессе перевозки. Комментируя перебои с поставками курицы в Екатеринбурге, Самаре и Челябинске, в Х5 также отмечали, что дело в сильнейших снегопадах и морозах.

Топ-менеджер одной из региональных сетей предположил, что у отдельных торговых точек могли возникнуть сложности из-за того, что они неверно оценили спрос и заказали меньше товара, чем оказалось нужно. «Праздники удались», — комментирует он. Возможно, в этом году больше людей провели каникулы дома, а не разъехались, кто-то предпочел закупиться впрок по выгодным ценам. К примеру, цена на куриную тушку перед Новым годом хорошо упала, говорит собеседник «Фонтанки».



Поставщики тоже объясняют пустоты на полках холодами и сбоями в логистике. «В период новогодних праздников, сопровождаемых сильными морозами, возможно, в отдельных магазинах и наблюдаются пробелы на полке, но это частный случай: некоторые продукты не успели вовремя заказать или привезти. Вопрос времени и вхождения в рабочий график логистики поставок», — рассказал Дмитрий Востриков, исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз». В целом с поставками продовольственных товаров ситуация стабильная, считает он.

Но перебои также могут быть связаны и со спецификой договорных отношений между поставщиками и сетями по цене или объемам поставки. «В условиях обязательности заказа для поставщика розницу интересует только получение штрафа за недопоставку, а не наличие товара», — комментирует Дмитрий Востриков.



По его словам, в условиях, когда поставщик обязан поставлять любой запрошенный сетью объём товара, независимо от того, может ли он его исполнить, стабильность поставки обеспечить сложно. «Запрет штрафных санкций на законодательном уровне за не подтвержденный поставщиком заказ может исключить резкие ценовые колебания и послужит гарантией наличия товаров на полке», — считает исполнительный директор Руспродсоюза.

Кроме того, перед Новым годом многие производители прислали ретейлерам уведомления о повышении цен, но далеко не все из них были приняты.



По мнению Дмитрия Вострикова, ситуация с яйцами — наглядный пример того, к чему приводит нежелание искать компромисс. «Те сети, которые вынуждали птицеводов продавать яйцо ниже себестоимости в летний период и сделали выбор в пользу биржевых закупок, в итоге столкнулись с дефицитом дешевой продукции», — комментирует он.

Ретейлеры же, которые заключили длинные контракты с комфортными для поставщиков ценами, испытывали гораздо меньше проблем. «Поставщики наращивали по длинным контрактам объемы и держали цены на довольно стабильном уровне», — отмечает он. Подробнее о том, почему дешевые яйца исчезли с прилавков, читайте в материале «Фонтанки». По словам участников рынка, рекомендации сдерживать рост цен звучат на различных правительственных совещаниях. Впрочем, по данным Росстата, яйца продолжают дорожать.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»