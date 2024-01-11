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    В Ленинградской области снижают цены на куриные яйца. Но только на лишние

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    Птицефабрики Ленинградской области снижают отпускные цены на куриное яйцо, сообщает 10 января пресс-служба администрации Ленобласти со ссылкой на комитет по агропромышленному комплексу. Но снижение цен коснется только «излишков» яиц.

    «Поставки основного объема яиц у региональных птицефабрик законтрактованы на полгода вперед, — говорит зампред правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко. — Дополнительный объем яиц, появляющийся у птицефабрик и поступающий на рынок, торгуется на спотовых биржевых площадках со снижением стоимости около 5%».

    Между тем глава Росптицесоюза Галина Бобылева заявила, что ждать снижения цен на яйца не следует, так как установившиеся цены в 110–125 рублей за десяток являются «справедливыми и адекватными». Турция уже ввезла в Россию десятки тонн куриных яиц, удвоила поставки этого продукта и Белоруссия.

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