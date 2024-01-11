В Ленинградской области снижают цены на куриные яйца. Но только на лишние

Птицефабрики Ленинградской области снижают отпускные цены на куриное яйцо, сообщает 10 января пресс-служба администрации Ленобласти со ссылкой на комитет по агропромышленному комплексу. Но снижение цен коснется только «излишков» яиц.



«Поставки основного объема яиц у региональных птицефабрик законтрактованы на полгода вперед, — говорит зампред правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко. — Дополнительный объем яиц, появляющийся у птицефабрик и поступающий на рынок, торгуется на спотовых биржевых площадках со снижением стоимости около 5%».