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    В Росптицесоюзе сказали, ждать ли россиянам снижения цен на яйца

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    Цены на яйца вряд ли спадут в результате поставок из-за рубежа. Такое мнение выразила генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева, сообщает «Парламентская газета» сегодня, 10 января.

    По ее словам, объем завозной продукции слишком мал, чтобы повлиять на сложившуюся ценовую ситуацию, а добиться ограничения торговых наценок так и не удалось.

    Сейчас цена у производителей держится на уровне 95–105 рублей, дальнейшее повышение — собственные расходы розничных сетей и торговая наценка. Глава союза подчеркнула, что установившиеся к настоящему моменту цены — 110–125 рублей за десяток — являются «абсолютно нормальными, справедливыми и адекватными для данного продукта».

    В Росптицесоюзе также добавили, что запланированные объемы поставок в 1,2 млрд штук при общем объеме годового производства в России в 45 млрд штук также не скажутся на ценообразовании.

    Яйца в России под конец 2023 года подорожали на 59%. Чтобы как-то стабилизировать рост цен, их решено было импортировать, в том числе из Турции и Азербайджана.

    Первая 20-тонная партия турецких яиц в Россию пришла 3 января, 9 января поступила вторая партия в том же объеме. Кроме того, в декабре 2023 года в Россию также начали завозить яйца из Азербайджана — оттуда за две поставки в РФ пришли почти миллион яиц. Наращивает поставки и Белоруссия.

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