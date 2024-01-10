В Росптицесоюзе сказали, ждать ли россиянам снижения цен на яйца

Цены на яйца вряд ли спадут в результате поставок из-за рубежа. Такое мнение выразила генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева, сообщает «Парламентская газета» сегодня, 10 января.



По ее словам, объем завозной продукции слишком мал, чтобы повлиять на сложившуюся ценовую ситуацию, а добиться ограничения торговых наценок так и не удалось.

Сейчас цена у производителей держится на уровне 95–105 рублей, дальнейшее повышение — собственные расходы розничных сетей и торговая наценка. Глава союза подчеркнула, что установившиеся к настоящему моменту цены — 110–125 рублей за десяток — являются «абсолютно нормальными, справедливыми и адекватными для данного продукта».