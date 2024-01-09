В Кремле ответили, почему стали возможны обстрелы Белгорода со стороны ВСУ

Киев обстреливает гражданские объекты на территории России, целясь по мирным улицам, заявил 9 января в ходе конференц-связи с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Такое стало возможным в связи с тем, что режим киевский не гнушается обстрелами гражданских объектов, не гнушается использованием кассетных боеприпасов, стреляя по центру города», — заявил Дмитрий Песков, уточнив, что противник стреляет по центру города, где нет военных объектов. Его слова приводит РИА Новости.
Днем 30 декабря губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Украина обстреляла центр Белгорода. В результате удара погибли
Ранее Вячеслав Гладков заявил, что до конца января все сотрудники органов госвласти и бюджетных учреждений Белгорода должны будут пройти курсы оказания первой доврачебной помощи.