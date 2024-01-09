В Кремле ответили, почему стали возможны обстрелы Белгорода со стороны ВСУ

Киев обстреливает гражданские объекты на территории России, целясь по мирным улицам, заявил 9 января в ходе конференц-связи с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такое стало возможным в связи с тем, что режим киевский не гнушается обстрелами гражданских объектов, не гнушается использованием кассетных боеприпасов, стреляя по центру города», — заявил Дмитрий Песков, уточнив, что противник стреляет по центру города, где нет военных объектов. Его слова приводит РИА Новости.