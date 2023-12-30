Обстрел Белгорода: погибли трое детей, есть тяжело раненные. Массовые мероприятия отменены

Трое детей и 11 взрослых погибли в результате обстрела Белгорода. Пятеро детей и 12 взрослых находятся в тяжелом состоянии. Об этом 30 декабря рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Фото: МЧС России Поделиться Поделиться





Глава региона отметил, что доложил о ситуации в городе президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину.



К вечеру стало известно о том, что ранены 108 человек, среди которых 15 детей. Погибли 14 человек. «Я искренне приношу самые глубокие соболезнования всем семьям погибших, понимаю, что нет таких слов, которые могли бы утешить это горе», — написал Гладков.



Работы по оценке нанесенного ущерба начались. По словам Гладкова, проводится поквартирный обход домов, жителям предлагают покинуть квартиры, которые повреждены. и перебраться в пункты временного размещения. Для вопросов создана «горячая» линия.

Гладков отметил, что у властей в данный момент есть информация о повреждении более чем 100 машин. Бóльшая часть сгорели и уничтожены полностью. Повреждены 22 многоквартирных дома, а также множество коммерческих помещений, в том числе магазинов и торговых центров. В местах повреждения коммуникаций работают аварийные бригады.

«Принято решение об отмене массовых мероприятий на территории всех 9 приграничных муниципальных образований, плюс Белгород и Яковлевский городской округ», — добавил Гладков.

Обстрел Белгорода произошел в четвертом часу дня 30 декабря. По словам детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой ранены 15 детей, при этом пятеро находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.

В результате ударов возникли 10 пожаров. Все были оперативно потушены.

В Минобороны заявили, что ВСУ обстреляли Белгород снарядами чешской РСЗО Vampire, были применены две ракеты «Ольха» с кассетным снаряжением. По данным военного ведомства, ракеты и бóльшую часть снарядов перехватили.

О произошедшем доложили президенту России Владимиру Путину. В город по его поручению направлена бригада врачей во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко и группа МЧС России.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении чужого имущества после ударов по Белгороду

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН из-за удара по Белгороду, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Заседание намечено на полночь 31 декабря, Россия требует присутствия представителя Чехии.



«Теракт в Белгороде также станет предметом разбирательства в Совете Безопасности ООН, в том числе на предмет использования запрещённых в большинстве стран мира кассетных боеприпасов для нанесения ударов по мирным жителям, а также источников поставок этого смертоносного оружия», — отметила в своем телеграм-канале Мария Захарова. По ее словам, к организации удара «причастны британские и американские консультанты».



В заявлении российского МИД отдельно подчеркивается, что удар наносился «по местам массового скопления мирных жителей». В частности, под обстрелом оказались снежный городок, ёлка и каток, на который перед праздником пришли семьи с детьми.



В Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон не поощряет атаки, подобные удару, что ВСУ нанесли 30 декабря по Белгороду. «Мы ясно давали понять, что не поощряем и не даем возможности подобных атак», — сообщил РИА Новости представитель американского ведомства.

В девятом часу вечера Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале: «В Белгороде громко — работают Вооруженные силы Российской Федерации на ту сторону».

