Президенту России Владимиру Путину доложили об обстреле центра Белгорода, в результате которого, по предварительным данным, погибли 10 человек. Об этом 30 декабря журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



По словам Пескова, президент дал поручение направить в Белгород бригаду врачей Минздрава и группу МЧС России для помощи пострадавшим. Во главе бригады медиков министр Михаил Мурашко, передает ТАСС.



Напомним, обстрел центра Белгорода произошел днем 30 декабря. По данным МЧС, погибли 10 человек, еще 25 получили ранения.



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