Уголовное дело по трём статьям возбуждено после обстрела Белгорода

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении чужого имущества после ударов по Белгороду. Об этом сообщили в ведомстве 30 декабря.



Для помощи в расследовании в Белгородскую область направлены следователи, криминалисты и эксперты из Москвы.



«Глава СК России поручил установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Действиям каждого причастного будет дана правовая оценка», — заявили в Следственном комитете.

