Уголовное дело по трём статьям возбуждено после обстрела Белгорода

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении чужого имущества после ударов по Белгороду. Об этом сообщили в ведомстве 30 декабря.
Для помощи в расследовании в Белгородскую область направлены следователи, криминалисты и эксперты из Москвы.
«Глава СК России поручил установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Действиям каждого причастного будет дана правовая оценка», — заявили в Следственном комитете.
В Минобороны заявили, что ВСУ обстреляли Белгород снарядами чешской РСЗО Vampire, были применены две ракеты «Ольха» с кассетным снаряжением. По данным военного ведомства, ракеты и бóльшую часть снарядов перехватили, но несколько из них, а также обломки упали на город.
По последней информации МЧС, погибли 14 человек, в том числе двое детей. Пострадавших 108, из них 15 несовершеннолетних. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что ранены 17 детей, при этом четверо находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.
Подробнее об атаке на Белгород рассказываем здесь.