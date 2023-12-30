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    Минобороны России прокомментировало удар по Белгороду

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    Минобороны России заявило, что при ударах, нанесенных по Белгороду 30 декабря, были использованы две ракеты «Ольха» в кассетном снаряжении. Оно запрещено.

    Кроме того, согласно сообщению ведомства, были использованы реактивные снаряды РСЗО «Vampire» производства Чехии. Ракеты и бóльшая часть снарядов были перехвачены средствами противовоздушной обороны.

    «Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу Белгороду», — говорится в сообщении ведомства. Минобороны РФ подчеркивает: в случае попадания ракет с кассетными боеприпасами по Белгороду последствия были бы несоизмеримо тяжелее.

    Киев «пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать нас на подобные действия», заявило Министерство обороны России. Ведомство подчеркнуло, что ВС РФ работают только по военным объектам и инфраструктуре, с ними связанной.

    В результате удара по Белгороду погибли 12 взрослых и двое детей. Пострадали 108 человек. Среди раненых есть дети. О ситуации доложено президенту России Владимиру Путину.

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