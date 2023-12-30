Минобороны России прокомментировало удар по Белгороду

Минобороны России заявило, что при ударах, нанесенных по Белгороду 30 декабря, были использованы две ракеты «Ольха» в кассетном снаряжении. Оно запрещено.



Кроме того, согласно сообщению ведомства, были использованы реактивные снаряды РСЗО «Vampire» производства Чехии. Ракеты и бóльшая часть снарядов были перехвачены средствами противовоздушной обороны.

«Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу Белгороду», — говорится в сообщении ведомства. Минобороны РФ подчеркивает: в случае попадания ракет с кассетными боеприпасами по Белгороду последствия были бы несоизмеримо тяжелее.