Три человека остаются в реанимации после обстрелов Белгорода

После вчерашнего обстрела Белгорода в реанимации находятся три человека, им проведены операции. Об этом 9 января сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Врачи оценивают состояние пациентов как стабильно тяжелое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
«С утра проведем подомовой обход в тех микрорайонах, которые пострадали от разлетевшихся осколков. Постараемся максимально быстро зафиксировать разрушения и начать их восстановление», — отмечает Гладков.
«Фонтанка» писала, что вечером 8 января в Белгородской области сработали системы ПВО. По словам Гладкова, двое мужчин были ранены в грудь, женщина — в спину.
Также он рассказал, что белгородских детей планируется разместить в Воронежской, Ярославской, Калужской, Тамбовской, Липецкой, Тульской и Пензенской областях. Специалисты заранее осмотрят все лагеря.
«Если будет необходимость, отправим своих преподавателей и учителей, которые будут сопровождать и находиться во время всех трех недель лагерной смены вместе с нашими детьми. Поэтому родители не должны беспокоиться», — подчеркивает Гладков.