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    Три человека остаются в реанимации после обстрелов Белгорода

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    После вчерашнего обстрела Белгорода в реанимации находятся три человека, им проведены операции. Об этом 9 января сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    Врачи оценивают состояние пациентов как стабильно тяжелое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

    «С утра проведем подомовой обход в тех микрорайонах, которые пострадали от разлетевшихся осколков. Постараемся максимально быстро зафиксировать разрушения и начать их восстановление», — отмечает Гладков.

    «Фонтанка» писала, что вечером 8 января в Белгородской области сработали системы ПВО. По словам Гладкова, двое мужчин были ранены в грудь, женщина — в спину.

    Также он рассказал, что белгородских детей планируется разместить в Воронежской, Ярославской, Калужской, Тамбовской, Липецкой, Тульской и Пензенской областях. Специалисты заранее осмотрят все лагеря.

    «Если будет необходимость, отправим своих преподавателей и учителей, которые будут сопровождать и находиться во время всех трех недель лагерной смены вместе с нашими детьми. Поэтому родители не должны беспокоиться», — подчеркивает Гладков.

    Белгород подвергся ракетному обстрелу 30 декабря, в результате погибли 24 человека, в том числе четверо детей, более 100 получили ранения.

    По информации Минобороны, украинские силы применили две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и снаряды чешской РСЗО Vampire. В ведомстве заявили, что «Ольхи» и большинство снарядов удалось перехватить, но некоторые из них и кассетные части ракет упали на город.

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