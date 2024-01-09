Три человека остаются в реанимации после обстрелов Белгорода

После вчерашнего обстрела Белгорода в реанимации находятся три человека, им проведены операции. Об этом 9 января сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Врачи оценивают состояние пациентов как стабильно тяжелое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«С утра проведем подомовой обход в тех микрорайонах, которые пострадали от разлетевшихся осколков. Постараемся максимально быстро зафиксировать разрушения и начать их восстановление», — отмечает Гладков.

«Фонтанка» писала, что вечером 8 января в Белгородской области сработали системы ПВО. По словам Гладкова, двое мужчин были ранены в грудь, женщина — в спину.