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    Обстрел центра Белгорода. Последствия

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    209 комментариев

    Центр Белгорода был обстрелян ВСУ днем 30 декабря. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Предварительно известно о двоих погибших. Это дети. Информация о числе пострадавших официально не объявлена. В неофициальных каналах она разнится.

    После первого сообщения Гладкова об обстреле центра города появилась дополнительная — опасность сохраняется. Глава региона призвал горожан спуститься в укрытие, людям рассылались соответствующие сообщения от МЧС.

    Автор: youtube.com/Rahman

    Позднее Гладков сообщил, что под обстрел попал также поселок Уразово Валуйского городского округа. Предварительно там никто не пострадал, однако снаряд попал в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, оказались повреждены 20 частных домов. Кроме того, аварийным бригадам предстоит восстановить повреждения на линии электропередачи.

    Автор: youtube.com/Canal-2024

    Автор: youtube.com/Go31

    Как сообщает МЧС России, в результате обстрела в Белгороде возникли 10 пожаров. Все они были оперативно потушены. Сотрудники ведомства помогают жителям города.

    МЧС России

    Около 16:10 РИА Новости сообщили о том, что сирена ракетной тревоги в центре Белгорода перестала звучать.

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    Комментарии 209

    Гость30 Дек 2023 в 17:40
    Все идет по плану .
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