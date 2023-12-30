Обстрел центра Белгорода. Последствия

Центр Белгорода был обстрелян ВСУ днем 30 декабря. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Предварительно известно о двоих погибших. Это дети. Информация о числе пострадавших официально не объявлена. В неофициальных каналах она разнится.
После первого сообщения Гладкова об обстреле центра города появилась дополнительная — опасность сохраняется. Глава региона призвал горожан спуститься в укрытие, людям рассылались соответствующие сообщения от МЧС.
Автор: youtube.com/Rahman
Позднее Гладков сообщил, что под обстрел попал также поселок Уразово Валуйского городского округа. Предварительно там никто не пострадал, однако снаряд попал в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, оказались повреждены 20 частных домов. Кроме того, аварийным бригадам предстоит восстановить повреждения на линии электропередачи.
Автор: youtube.com/Canal-2024
Автор: youtube.com/Go31
Как сообщает МЧС России, в результате обстрела в Белгороде возникли 10 пожаров. Все они были оперативно потушены. Сотрудники ведомства помогают жителям города.
МЧС России
Около 16:10 РИА Новости сообщили о том, что сирена ракетной тревоги в центре Белгорода перестала звучать.