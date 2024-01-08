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    ПВО сбили десять целей под Белгородом. Пострадали минимум трое

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    Системы ПВО сработали вечером 8 января в Белгородской области. В домах выбиты стекла, и горят машины.

    О десяти сбитых целях заявило Минобороны. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о пострадавших. У троих человек осколочные ранения — двое мужчин ранены в грудь, женщина в спину. Всех увезли в больницы.

    Окна выбиты в двух многоквартирных домах и одном частном, также повреждены несколько машин. «На стоянке предприятия горели четыре грузовых автомобиля, в настоящий момент оперативными службами они потушены», — добавил губернатор.

    Белгород подвергся ракетному обстрелу 30 декабря, в результате погибли 24 человека, в том числе четверо детей, более 100 получили ранения.

    По информации Минобороны, украинские силы применили две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и снаряды чешской РСЗО Vampire. В ведомстве заявили, что «Ольхи» и большинство снарядов удалось перехватить, но некоторые из них и кассетные части ракет упали на город.

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