ПВО сбили десять целей под Белгородом. Пострадали минимум трое

Системы ПВО сработали вечером 8 января в Белгородской области. В домах выбиты стекла, и горят машины.

О десяти сбитых целях заявило Минобороны. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о пострадавших. У троих человек осколочные ранения — двое мужчин ранены в грудь, женщина в спину. Всех увезли в больницы.

Окна выбиты в двух многоквартирных домах и одном частном, также повреждены несколько машин. «На стоянке предприятия горели четыре грузовых автомобиля, в настоящий момент оперативными службами они потушены», — добавил губернатор.