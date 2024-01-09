Гладков обязал чиновников и бюджетников в Белгороде пройти курсы первой помощи

До конца января все сотрудники органов государственной власти, органов местного самоуправления и бюджетных учреждений в Белгороде должны будут пройти курсы оказания первой доврачебной помощи. Об этом 9 января сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«У нас достаточно врачей, плюс у нас есть самооборона, которая уже год тренируется», — сказал Вячеслав Гладков, уточнив, что в регионе необходимо формировать навыки, «о которых 2 года назад никто из нас и не помышлял».



На первом этапе обучение будет проводиться для сотрудников государственных и бюджетных организаций, расположенных в Белгороде. На втором этапе планируется обучать коммерческие организации и предприятия.