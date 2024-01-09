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    Гладков обязал чиновников и бюджетников в Белгороде пройти курсы первой помощи

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    До конца января все сотрудники органов государственной власти, органов местного самоуправления и бюджетных учреждений в Белгороде должны будут пройти курсы оказания первой доврачебной помощи. Об этом 9 января сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «У нас достаточно врачей, плюс у нас есть самооборона, которая уже год тренируется», — сказал Вячеслав Гладков, уточнив, что в регионе необходимо формировать навыки, «о которых 2 года назад никто из нас и не помышлял».

    На первом этапе обучение будет проводиться для сотрудников государственных и бюджетных организаций, расположенных в Белгороде. На втором этапе планируется обучать коммерческие организации и предприятия.

    30 декабря был обстрелян центр Белгорода, нападавшие использовали две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО. Как уточняет ТАСС, в результате погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Обстрелы продолжались почти все новогодние каникулы, без пострадавших не обошлось. В понедельник Гладков сообщил, что после продления зимних каникул в Белгороде за последние сутки более 1 300 семей подали заявки на прием детей в загородные лагеря других российских регионов.

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