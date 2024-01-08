Гладков: детей из Белгорода отправят в лагеря в других регионах России

После продления зимних каникул в Белгороде за последние сутки более 1 300 семей подали заявки на прием детей в загородные лагеря других российских регионов. Об этом 8 января сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«За последние сутки к нам поступило 1 300 заявок на то, чтобы отправить детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. Созвонился со своими коллегами-губернаторами из Воронежской, Калужской, Тамбовской, Ярославской областей. Они все готовы нам оказать помощь», — написал глава области. Гладков добавил, что группы для отправки уже формируются.
По данным губернатора, в настоящее время порядка 300 белгородских семей, решившихся на временный переезд, находятся в пунктах временного размещения Старого Оскола, Губкина и Корочанского района.
Ранее власти региона из-за обстановки и обстрелов приняли решение продлить школьные каникулы до 19 января непосредственно в Белгороде, а также в Белгородском, Краснояружском, Борисовском, Волоконовском районах, Грайворонском, Шебекинском, Валуйском, Яковлевском городских округах и в населенных пунктах Мелихово и Дальняя Игуменка (Корочанский район).