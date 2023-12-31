Строили за миллиарды, продали за рубль. Какие крупные объекты в Петербурге сменили владельцев в 2023 году

Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В 2023 году исход иностранного бизнеса из России остался главным драйвером сделок купли-продажи. «Фонтанка» подвела итоги года, и выяснила у каких объектов появились новые собственники. Впрочем, самые крупные (с точки зрения масштабов бизнеса) сделки часто были безденежными или за символическую плату. Некоторые активы формально сохранили владельцев, но де факто вышли из-под их контроля.



Продали за деньги

Завод Nokian Tyres

Финский концерн Nokian Tyres еще летом 2022 года объявил об уходе с российского рынка. Победителем тендера по продаже бизнеса стало ПАО «Татнефть». Сделка была закрыта в марте 2023 года. Ее сумма оценивалась в 23 млрд рублей.



По условиям соглашения, завод потерял возможность производить шины под брендом Nokian Tyres, а также использовать суббренды Hakkapeliitta для зимних шин и Hakka для летних. Само предприятие было переименовано в Ikon Tyres. Резина под этой маркой поступит в продажу уже весной 2024 года.



Торговые комплексы «Мега»

Группа «Газпромбанк» выкупила все торгово-развлекательные центры «Мега» в России у шведской Ingka Centres в сентябре 2023 года. В сделку вошли 14 объектов, в том числе «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко». Сумма сделки не раскрывается, но эксперты оценивают ее сумму в 2 млрд долларов (193 млрд рублей по текущему курсу), то есть только петербургские объекты могли стоить около 28 млрд рублей.

Ingka Centres также владеет сетью магазинов мебели и товаров для дома IKEA, но торговля не ведется с весны 2022 года. Туда планируют позвать новых арендаторов. Заводы IKEA уже обрели российских владельцев.



ТК «Невский центр»

Чешская PPF Group в 2023 году перестала быть владельцем торгового центра «Невский центр» на пересечении Невского проспекта и улицы Восстания. Новым собственником стала структура инвестиционной компании «Тринфико». Эксперты оценивают сделку в 9–11 млрд рублей. «Тринфико» управляет, в том числе, пенсионными средствами РЖД. Одно из направлений деятельности — ЗПИФы (закрытый паевой инвестиционный фонд).

Ранее «Фонтанка» сообщала, что на покупку «Невского центра» претендует бизнес, родственный совладельцу «Адаманта».



Теплосеть

ТГК-1 и в конце декабря согласилась передать принадлежащие ей акции «Теплосети Санкт-Петербурга» городскому предприятию ГУП «ТЭК». Стоимость пакета в 60,51% составила 6 млрд рублей. Эта сумма будет выплачиваться в течение шести лет. Но формально акции перейдут ГУП «ТЭК» до 30 марта 2024 года — после первого транша.



Остальная часть уставного капитала «Теплосети» и так уже принадлежит городу в лице ГУП «ТЭК» и КИО. Таким образом теперь «Теплосеть» целиком будет принадлежать городу. Консолидация в одних руках даст возможность реконструировать трубы предприятия, износ которых иногда оценивали в 50 %.



БЦ «Пулково Скай»

Фонд Balchug Capital выкупил у финских акционеров EKE Finance Oy и Vicus Oy бизнес-центр «Пулково Скай» в феврале 2023 года. Сумма сделки не раскрывается. Но, по мнению экспертов, бизнес-центр класса «А» площадью 76 000 кв. м мог обойтись Balchug Capital в 6–7 млрд рублей. Это крупнейшая инвестиционная сделка в истории офисного рынка Петербурга.

Финский концерн EKE также намерен продать свой последний проект в России — недостроенный офисно-гостиничный комплекс Сан-Галли San Gally Park в центре Петербурга. Потенциальным покупателем называют группу RBI Эдуарда Тиктинского.



Стоимость сделки может составить от 3 до 6 млрд рублей.

Земельный участок на проспекте Культуры

Краснодарский девелопер «Рамо-М» продает земельный участок в 29,09 га на севере Петербурга связанной с «Эталоном» компании «Эталон-Нижнекамск». Сделку уже одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). По оценкам экспертов, покупка может обойтись «Эталону» в 3,5–4,5 млрд рублей. Там могут возвести жилой комплекс площадью около 250 тысяч квадратных метров.

ТРК «Парк Хаус»

ТРК «Парк Хаус» на проспекте Культуры перешел к новому собственнику в составе сети из семи торговых центров общей площадью 420 000 кв. м. Продавец - Atrium European Real Estate (AERE). Покупатель – входящая в холдинг «Ромекс Group» компания «Рамо-М». Сделка является «бессрочной», права собственности по ней переходят окончательно. Всю сделку эксперты оценивают в 21 млрд рублей, только петербургский ТЦ мог стоить около 3 млрд рублей.



Безденежные сделки или за символическую цену

Heineken

Пивоваренная компания Heineken объявила о продаже своих активов в России, включая завод в Петербурге, в конце августа 2023 года. Покупателем стал производитель парфюмерии, косметики и бытовой химии «Арнест». Цена сделки составила 1 евро, но покупателю пришлось погасить задолженность российского бизнеса Heineken в размере 100 млн евро. В течение полугода должно быть прекращено производство пива под брендом Amstel, но права на ряд региональных брендов сохранятся ещё на три года

В декабре «Объединенные пивоварни Хейнекен» провела ребрендинг, теперь она называется «Объединенные пивоварни — холдинг» (ОПХ). Группа также изменила логотип: вместо красной звезды на нем теперь изображены емкости, в которых варят пиво. По итогам 2023 года компания принесла новому владельцу убыток.

ВАТ

В сентябре 2023 года табачный концерн British American Tobacco (ВАТ) заключил соглашение о продаже бизнеса в России и Белоруссии. В сделку вошла петербургская фабрика и непроизводственное подразделение, а также права на бренды Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike и «Ява». Активы достались компании из ОАЭ BFI Holding, за которой стоит консорциум российских инвесторов и местного менеджмента «БАТ Россия». После этого российское подразделение ВАТ сменило название на ITMS. Сумма сделки не раскрывалась, но гендиректор British American Tobacco Тадеу Марокко заявил, что доход от продажи российского бизнеса был «далек от реальной стоимости» активов.



Hyundai

В конце декабря 2023 года стало известно, что завод Hyundai в Петербурге будет продан ООО «Арт-Финанс», принадлежащему экс-гендиректору дилерской группы «Авилон» Андрею Павловичу.

Сумма сделки не называется. По данным корейских СМИ, ее стоимость составит символические 10 тысяч рублей. Reuters пишет о семи тысячах рублей. При этом, по оценкам экспертов, фактическая стоимость российского завода Hyundai Motor составляет не менее 20 млрд рублей. Однако корейский концерн намерен включить в условия возможность обратного выкупа производственных мощностей.



Петербургский завод собирается выйти из простоя после новогодних каникул. Что там будут выпускать, пока неизвестно.

Nissan

В феврале 2023 года АО «АвтоВАЗ» закрыло сделку по приобретению доли в уставном капитале ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС». Отечественный производитель авто получил 99 процентов компании всего за 1 евро. Однако Nissan сохранил за собой возможность выкупить активы в России в течение шести лет.



Летом 2023 года на предприятии, переименованном в «Лада Санкт-Петербург» стартовала сборка модели Lada X-Cross 5 из машинокомплектов китайского партнера FAW. Но из-за санкций, под которые попал «АвтоВАЗ», поставки прекратились: с июня по ноябрь с конвейера сошло «более 100 автомобилей». Само предприятие тоже сменило название и теперь именуется просто «Автозавод Санкт-Петербург». Но Максим Соколов не исключает, что в следующем году у предприятия будут новые партнеры и новые бренды.

Toyota

В мае 2023 года производственные активы японского концерна Toyota перешли в управление АО «Обуховский завод», входящего в концерн «Алмаз — Антей». При этом, по данным СПАРК, собственником продолжает оставаться подведомственное Минпромторгу ФГУП НАМИ. Сумма сделки не раскрывалось, но известно, что опциона на обратный выкуп у Toyota нет.



Первой моделью, которую планируют собирать на площадке, будет грузовой габаритный автомобиль гражданского назначения БАЗ-S36A11. Его начнут производить уже в 2024 году. В 2026 году хотят начать выпуск линейки электромобилей E-Neva. Затраты на организацию производства оценивались в 35–37 млрд рублей.

Переход в доверительное управление

Балтика

В июле 2023 года президент РФ Владимир Путин указом передал доли ООО «Пивоваренная компания "Балтика"», принадлежащего датской группе Carlsberg, в доверительное управление Росимуществу. Это нельзя назвать «прямой национализацией», поскольку де юре иностранные владельцы продолжают оставаться собственниками. Но фактически шведы потеряли контроль над 8 российскими заводами.

Правда, позднее выяснилось, что российский менеджмент успел передать структурам Carlsberg права на использование бренда «Балтика» за рубежом. Теперь собраников обвиняют в мошенничестве. Сама Carlsberg попыталась лишить «Балтику» права на использование международных брендов. Сейчас это решение оспаривается в суде.



Пулково

Оператор аэропорта Пулково ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ООО ВВСС) сменил владельца 20 декабря 2023 года. Согласно указу президента, 100 % долей кипрской компании «Талита трейдинг лимитед» (Thalita Trading Limited) в уставном капитале перешли к ООО «Холдинг «Воздушные ворота Северной столицы».



Иностранные владельцы сохранили свои имущественные права - их доли пропорционально перешли в доли нового холдинга. Но фактически потеряли контроль за активом. Право распоряжаться голосами Fraport, F3 Holding и Mevelida получила сама управляющая компания аэропорта — «Воздушные ворота Северной столицы», а голосами остальных иностранных участников — компания «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7». Это сделано для того, чтобы восстановить корпоративное управление и продолжить развитие воздушной гавани.



При этом иностранные владельцы могут восстановить свои права, если они возьмут на себя обязательства соблюдать российское законодательство.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

