Глава Союза торговых центров: Первые арендаторы на площадях IKEA могут появиться в этом году

Первые арендаторы могут занять пустующие площади IKEA в уже в этом году. Как сообщает 19 мая ТАСС, об этом рассказал глава Союза торговых центров Булат Шакиров в кулуарах выставки Mallpic Sochi 2023.



«Время на аренду может уйти минимум до конца года. Но уже в этом году мы увидим, что часть помещений бывших магазинов IKEA в России будут заняты», — отметил Шакиров.



Он добавил, что помещения немаленькие, каждый магазин занимает 12–15 тысяч квадратных метров.



Над заполнением площадей «ИКЕА» работает компания Ingka Centres, владеющая торговыми центрами «Мега» и IKEA. Помещения могут быть заполнены арендаторами с товарами схожей категории, рассказывала агентству глава отдела аренды Ingka Centres Светлана Бурзянцева.

