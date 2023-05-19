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    Глава Союза торговых центров: Первые арендаторы на площадях IKEA могут появиться в этом году

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    Первые арендаторы могут занять пустующие площади IKEA в уже в этом году. Как сообщает 19 мая ТАСС, об этом рассказал глава Союза торговых центров Булат Шакиров в кулуарах выставки Mallpic Sochi 2023.

    «Время на аренду может уйти минимум до конца года. Но уже в этом году мы увидим, что часть помещений бывших магазинов IKEA в России будут заняты», — отметил Шакиров.

    Он добавил, что помещения немаленькие, каждый магазин занимает 12–15 тысяч квадратных метров.

    Над заполнением площадей «ИКЕА» работает компания Ingka Centres, владеющая торговыми центрами «Мега» и IKEA. Помещения могут быть заполнены арендаторами с товарами схожей категории, рассказывала агентству глава отдела аренды Ingka Centres Светлана Бурзянцева.

    IKEA приостановила работу в России в марте 2022 года. Три завода компании (в Ленинградской, Новгородской и Кировской областях) были проданы российским компаниям «Лузалес» и «Слотекс». Сообщалось, что Ingka Group, которой принадлежат магазины IKEA и ТЦ «Мега», также ищет покупателей на свою недвижимость в России.

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