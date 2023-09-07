British American Tobacco продала свой бизнес в России

Табачный концерн British American Tobacco (ВАТ) заключил соглашение о продаже бизнеса в России и Белоруссии. Покупателем стал консорциум, который возглавлял российский менеджмент компании, передает РБК 7 сентября.
Покупателю перейдут два предприятия и права на бренды ВАТ. Стоимость сделки не уточняется, ожидают, что продажа завершится в течение следующего месяца.
«Покупателем является консорциум, возглавляемый членами управленческой команды «БАТ Россия», который после завершения сделки будет полностью владеть обоими предприятиями. После эти предприятия будут называться группой компаний ITMS», — говорится в сообщении концерна.
В марте прошлого года ВАТ сообщил, что продолжит продажи в России, но остановит инвестиции в российский бизнес. В феврале этого года концерн объявил, что все-таки планирует уйти из России и Белоруссии и передать активы новому покупателю до конца года.
British American Tobacco выпускает такие марки сигарет, как Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike и «Ява». Общий объем инвестиций в российский рынок с начала работы концерна в стране оценивается в более чем миллиард долларов.