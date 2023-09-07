British American Tobacco продала свой бизнес в России

Табачный концерн British American Tobacco (ВАТ) заключил соглашение о продаже бизнеса в России и Белоруссии. Покупателем стал консорциум, который возглавлял российский менеджмент компании, передает РБК 7 сентября.



Покупателю перейдут два предприятия и права на бренды ВАТ. Стоимость сделки не уточняется, ожидают, что продажа завершится в течение следующего месяца.

«Покупателем является консорциум, возглавляемый членами управленческой команды «БАТ Россия», который после завершения сделки будет полностью владеть обоими предприятиями. После эти предприятия будут называться группой компаний ITMS», — говорится в сообщении концерна.