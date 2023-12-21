Группа «Эталон» купила почти 30 гектаров на проспекте Культуры. Там могут возвести жилой комплекс на 250 тыс. кв. м

Краснодарский девелопер «Рамо-М» продает земельный участок на севере Петербурга связанной с «Эталоном» компании «Эталон-Нижнекамск». Жилой комплекс может появиться на пересечении проспекта Культуры и КАДа. Об этом сообщили «Ведомости» 21 декабря.

Участок в 29,09 га на проспекте Культуры находится на балансе фирмы «Бугры1». Последняя, по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит АО «Рамо-парк», связанному с входящим в холдинг «Ромекс Group» краснодарским девелопером «Рамо-М». Покупку 100% фирмы уже одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщают «Ведомости».