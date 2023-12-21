Группа «Эталон» купила почти 30 гектаров на проспекте Культуры. Там могут возвести жилой комплекс на 250 тыс. кв. м

Краснодарский девелопер «Рамо-М» продает земельный участок на севере Петербурга связанной с «Эталоном» компании «Эталон-Нижнекамск». Жилой комплекс может появиться на пересечении проспекта Культуры и КАДа. Об этом сообщили «Ведомости» 21 декабря.
Участок в 29,09 га на проспекте Культуры находится на балансе фирмы «Бугры1». Последняя, по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит АО «Рамо-парк», связанному с входящим в холдинг «Ромекс Group» краснодарским девелопером «Рамо-М». Покупку 100% фирмы уже одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщают «Ведомости».
По оценкам экспертов, земельный участок может обойтись «Эталону» в 3,5–4,5 млрд рублей, а общие затраты — порядка 25 млрд рублей. Там могут возвести жилой комплекс площадью около 250 тысяч квадратных метров.
До 2022 года владельцем «Бугры1» была европейская инвестгруппа Atrium European Real Estate (AERE), которая в прошлом году продала «Рамо-М» все свои российские активы, включая семь торговых центров «Парк хаус» в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Волгограде и Тольятти. AERE также принадлежала и земля рядом с торговым комплексом в Петербурге.
Группа «Эталон» является одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России и занимает 14-е место в списке застройщиков по показателям объема текущего строительства. Контролируется АФК «Система». К настоящему моменту компания ведет строительство 888 380 «квадратов» в 20 ЖК страны, свидетельствуют данные Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ).