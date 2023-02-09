«Невский центр» выставили на продажу. Интерес к активу проявляет бизнес, родственный совладельцу «Адаманта»

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





О том, что чешская группа PPF намерена расстаться с ТК «Невский центр» в Петербурге, 9 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники на рынке торговой недвижимости. По данным издания, собственники ведут переговоры с «крупным петербургским инвестором». Сделка еще не закрыта, но уже получила одобрение правительственной комиссии.



По информации собеседников «Ведомостей», потенциальный покупатель может быть связан с компанией «Аптекарский», которой в Северной столице принадлежат такие торговые центры, как «Владимирский пассаж» на Владимирском проспекте, «Авеню» на Выборгском шоссе и «Космос» на улице Типанова.



Изначально объекты были собственностью группы компаний «Элис», но в ходе процедуры банкротства активы перешли ООО «Аптекарский», принадлежащему совладельцам холдинга «Евроинвест» Андрею Березину и Юрию Васильеву. В 2016 году собственником «Аптекарского» стала компания Victoria Stratton, зарегистрированная в Белизе. Тогда участники рынка связали ее с предпринимателем Максимом Жуковым. На тот момент он был партнером по бизнесу Андрея Березина, а также Андрея Полукеева, сына бывшего вице-губернатора Петербурга Александра Полукеева. Кроме того, отцом Максима Жукова называли Владимира Голубева, которому принадлежит 10% в ООО «Адамант» и доли в других компаниях одноименного холдинга. Максиму Жукову и Владимиру Голубеву также приписывали контроль над компанией «Буер», некогда входившей в число лидеров дорожного строительства, однако предприниматели это не комментировали.



В самом конце 2022 года ООО «Аптекарский» вновь сменил собственников. Теперь по 50% компании принадлежит предпринимателям Дмитрию Быкову и Юлии Серых, причем доли обоих находятся в залоге. Залогодержателем выступает тот же Максим Жуков. Быкова и Жукова в СМИ ранее называли бизнес-партнерами. По данным раскрытия информации энергомеханического завода по итогам 2016 года, каждому из них принадлежало почти по 20% акций ОАО.

Юлия Серых также является совладелицей компании «НРК», которая управляет одноименным бизнес-центром в Калужском переулке. Ранее это предприятие принадлежало Максиму Жукову. Также предпринимательнице принадлежит строительная компания «ДСИ Инвест», в числе бывших владельцев которой экс-руководитель ЗАО «Адамант» Серик Уразов.



Дмитрий Быков является партнером по бизнесу Сергея Самоделова. В частности, у обоих есть доли в компании «Каведиум», которая занимается управлением недвижимостью. Ранее Дмитрий Быков был миноритарием «Айви Синема», управляющей кинозалами компании в кинотеатре «Пик» на Сенной площади, директором которой сейчас является Сергей Самоделов.

Максим Жуков, по данным СПАРК, сейчас руководит Спортивной федерацией бокса в Санкт-Петербурге, а также владеет 100% ООО «Ириас» (до 2014 года половина принадлежала Юлии Серых) и долей в ООО «Инвест-проект». Обе компании специализируются на управлении недвижимостью.



«Фонтанка» направила запрос Максиму Жукову с просьбой прокомментировать возможный интерес к «Невскому центру», но на момент публикации комментарий не поступил. В самом «Невском центре» отказались от комментария, сославшись на нежелание собственника PPF раскрывать информацию.

ТК «Невский центр» площадью 91 000 кв. м открылся в ноябре 2010 года. Финская Stockmann инвестировала в его запуск 185 млн евро. В 2019 году чешская PPF Real Estate купила объект за 171 млн евро. В 2021 году выручка управляющей компании составила 1,8 млрд рублей, чистая прибыль — 864 млн рублей.



До недавнего времени PPF была одним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую недвижимость. После начала СВО на Украине чешская группа продала ТРЦ «Ярмарка» в Астрахани, логопарк «Южные врата» в Домодедове, ТЦ «М5 молл» в Рязани и московский бизнес-парк Comcity. В ее портфеле помимо «Невского центра» пока остаются складской «Трилоджи парк Томилино» в Подмосковье и столичный БЦ «Метрополис».



По оценке консалтинговой компании NF Group, сумма сделки по продаже «Невского центра» не превысит 170 млн евро. Возможно, продавец предоставит покупателю дисконт до 10–20% от указанной суммы, считают эксперты. Тем не менее сделка станет одной из крупнейших на рынке коммерческой недвижимости Петербурга, а для нового владельца станет хорошим инвестиционным вложением на долгосрочную перспективу. «Однако год только начался, пока преждевременно делать какие-либо выводы», — подчеркивают аналитики.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

