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    Правительственная комиссия разрешила «Татнефти» купить российский бизнес Nokian Tyres за 23 млрд рублей

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    Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями разрешила финскому производителю автомобильных шин Nokian Tyres продать свой бизнес в России, об этом 14 марта сообщается в релизе компании.

    Покупателем, как и сообщалось ранее, станет «Татнефть». Сделку оценили в 23 млрд рублей, или 286 млн евро по курсу Центрального банка РФ на 13 марта.

    Изначально финны рассчитывали, что продадут бизнес за 400 млн евро. На итоговую цену среди прочего повлияли «денежные резервы и сумма оборотного капитала, а также изменения по курсу рубля/евро», говорится в сообщении компании.

    При этом в Nokian Tyres отмечают, что существует неопределенность относительно сроков транзакции и курса рубля к евро на день платежа, который будет при ней использован.

    Nokian Tyres объявила об уходе из России в июне 2022 года. При этом в стране находится ее крупнейший производственный актив — завод во Всеволожском районе Ленинградской области, выпускающий более 14 миллионов шин в год, в том числе на экспорт. 28 октября 2022 года компания сообщила, что подписала соглашение о продаже российского бизнеса «Татнефти».

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